Thông tin bất ngờ về kẻ cắt cổ lái xe ôm rồi kéo thi thể bỏ dưới kênh

Ngày 4/3, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin xung quanh việc người chạy xe ôm bị cắt cổ hết sức dã man, gây bức xúc trong dư luận ở địa phương.

Sóc Tha tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vào khoảng 6 giờ sáng ngày 23/1, người dân sống khu vực ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang phát hiện thi thể nam giới nằm cạnh lộ giao thông nông thôn với nhiều vết máu trên khắp cơ thể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng và kẻ gây án mang tính chuyên nghiệp với hành động hết sức dã man.

Ngày 29/1, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang quyết định xác lập chuyên án với quyết tâm truy bắt đối tượng gây ra án mạng này và đã xác định được Sóc Tha (SN 1955; ngụ xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Tuy nhiên, Tha đã mang tài sản cướp được về TP Châu Đốc (An Giang) để tìm đường trốn sang tỉnh Tà Keo (Campuchia) tìm nơi tiêu thụ rồi tiếp tục di chuyển đến TP Phoipet thuộc tỉnh Bonteay (khu vực giáp ranh với Thái Lan). Tại đây, Tha lẩn trốn vào các casino để đánh bạc và thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở nhằm gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Hiền Đệ

Ngày 28/2, tổ công tác đã sang Campuchia phối hợp công an các tỉnh bạn xác minh, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 0 giờ ngày 2-3, các lực lượng chức năng phát hiện Tha đang lẩn trốn tại casino ở TP Phoipet (cách Kiên Giang khoảng 700 km). Qua đấu tranh khai thác nhanh, Tha đã thừa nhận hành vi phạm tội nên bị dẫn giải về Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý.

"Khi mới tròn 20 tuổi, đối tượng này đã gây ra vụ án "Cướp tài sản" ở tỉnh Hậu Giang. Đến năm 2011 thì lại gây thêm tội "Giết người" ở tỉnh An Giang. Trước khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này vào ngày 22/1, Tha bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất phát lệnh truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Có thể nói, lai lịch của đối tượng này là hết sức phức tạp vì thường xuyên thay đổi chỗ ở và không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, thậm chí giấy phép lái xe cũng mang tên người khác. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao và nhờ được sự hỗ trợ của các đơn vị bạn nên chúng tôi đã sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo lòng tin trong nhân dân cũng như gia đình nạn nhân", đại tá Tín chia sẻ.

Như đã thông tin, vào ngày 3/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tha để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1977; hành nghề chạy xe ôm tại khu vực ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Tha khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với ông Lâm do không thống nhất về giá chở thuê. Bởi theo thỏa thuận ban đầu thì giá tiền chở thuê là 70.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Lâm yêu cầu Tha trả 170.000 đồng nên giữa đôi bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Lâm rút dao trong túi áo ra tấn công Tha. Tha tránh được và chụp lại cây dao rồi đâm trúng vào người chạy xe ôm nhưng không biết trúng ở vị trí nào trên cơ thể nạn nhân. Lâm lên xe bỏ đi nhưng còn quay lại chửi nên Tha cầm dao chạy đến cắt cổ người này rồi kéo thi thể bỏ dưới mé kênh trước khi sang Campuchia trốn tránh.

