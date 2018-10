Thợ xây chém thợ mộc tại buổi nhậu tân gia

Trưa 10/10, một gia đình ở xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức bữa nhậu mời nhóm thợ làm nhà. Tàn cuộc, chủ nhà đi ngủ, nhiều khách vẫn ngồi lại.

Dao quắm mà ông Trường dùng chém ông Tài. Ảnh: Đức Hùng

Ông Phan Văn Trường (thợ xây) và ông Nguyễn Đức Tài (thợ mộc) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bực tức, ông Trường vào bếp cầm dao quắm chém vào lưng ông Tài khiến gục tại chỗ, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Gây án xong, ông Trường bỏ trốn và hiện bị Công an huyện Can Lộc truy tìm.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đức Hùng

Trong diễn biến khác, hay tin bố bị chém, Nguyễn Đức Khánh (24 tuổi, con trai ông Tài) vừa đi uống rượu về nên tức tối. Khánh cầm thanh kiếm dài 60 cm đi dọc quốc lộ 15A, chặn xe truy vấn người đi đường, tìm thủ phạm để "rửa hận".

Toàn bộ lực lượng công an xã gồm 9 người đã truy đuổi Khánh qua hai cánh đồng. Tối cùng ngày, nam thanh niên này bị khống chế và sẽ bị xử lý về hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định 167.

Theo VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật