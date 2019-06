Thiếu úy Biên phòng bắn người rồi ôm súng cố thủ trong đồn

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Vũ (Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, Long An) cho biết, thiếu uý Tạ Quang Đạt - Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp, đã dùng súng bắn bị thương ít nhất 3 người cùng cơ quan.

Theo thông tin ban đầu, thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) bất ngờ dùng súng quân dụng bắn vào đồng đội đang ở cơ quan. Hiện thiếu úy Tạ Quang Đạt vẫn ôm súng cố thủ trong phòng, không chịu bước ra dù chỉ huy đã vận động, kêu gọi bỏ súng xuống.

Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, 2 trong số 3 cán bộ Đồn biên phòng Bình Hiệp bị bắn đã chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kiến Tường xuống nhập viên tại bệnh viện Đa khoa Long An. Theo bác sĩ cấp cứu, do vết thương khá nặng nên bệnh nhân đã được vào phòng chờ phẫu thuật. Bệnh viện đang hội chẩn để tiến hành các bước xử lý.

Hiện không tiếp cận trao đổi, vận động được với hung thủ do tinh thần của người này vẫn đang trong tình trạng kích động mạnh.

Theo nhân chứng, chiều nay Thiếu úy Đạt có khách nên uống rượu bia, sau đó lời qua tiếng lại với đồng đội dẫn đến mâu thuẫn.

Các lực chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An cũng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, điều tra vụ việc.

