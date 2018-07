Thiếu nữ hai lần xách 14 bánh heroin theo xe khách từ Điện Biên về Hà Nội

Giữa tháng 5-2018 qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Mỹ Đình 2 đã báo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) về một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội với thủ đoạn hết sức tinh vi. Vị trí trung chuyển là bến xe Mỹ Đình. Ban chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo lập chuyên án triệt phá.

Lương Thị Huấn tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra xác định, Ban chuyên án đã xác định 2 mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này chính là Vi Trung Hiển, 30 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và Lương Thị Huấn, 18 tuổi, trú tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Khoảng 20h ngày 6-6, Lương Thị Huấn bắt xe khách xuống Hà Nội. Rạng sáng 7-6, khi xe khách cập bến xe Mỹ Đình, Huấn vẫn ngồi nán lại trên xe quan sát kỹ xung quanh, khi xe hết khách, cảm thấy an toàn Huấn mới kéo va ly chứa ma túy xuống xe. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi xe, Huấn bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác cũng kịp thời bắt giữ Vi Trung Hiển khi hắn đang đi 1 xe khách khác bám theo Huấn để giám sát Huấn và số “hàng” trắng trên.

10 bánh heroin thu giữ quả tang giấu trong hành lý của Huấn

Ngoài vận chuyển thuê 10 bánh heroin nói trên, Lương Thị Huấn còn khai nhận, trước đó chiều 22-5 Huấn đã vận chuyển trót lọt 4 bánh heroin cho Hiển để nhận tiền công 50 triệu đồng.

Ở lần giao hàng này, Huấn cũng bắt xe khách xuống Hà Nội, sau đó tiếp tục bắt xe đi Lạng Sơn để giao “hàng” cho 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở cây xăng Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Còn Vi Trung Hiển khai: nhận vận chuyển thuê heroin vào nội địa cho 1 đối tượng người Lào (chưa xác định được lai lịch) với giá 15 triệu đồng/ bánh. Sau đó Hiển lại thuê Huấn vận chuyển với giá 10 triệu đồng/ bánh heroin để "ăn" chênh lệch.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Trung Hiển và Lương Thị Huấn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

