Thiếu nữ đánh hội đồng, lột đồ cô gái trẻ giữa quán cafe đã ra đầu thú

Sáng ngày 19/1, trao đổi với PV, Thiếu Tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, một trong 3 thiếu nữ tham gia đánh hội đồng một cô gái trẻ đã ra đầu thú.

Theo đó, danh tính 3 cô gái trẻ tham gia hung hung nạn nhân được xác định là Lê Minh Huyền Trang (SN 1998), trú khu 2, thị trân Ái Nghĩa, Quảng Nam, Lê Thị Phương Huyền (SN 2000), trú khu Ái Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam và Phan Thị Mỹ Dung (SN 1999), trú thôn Gió Tây, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Cô gái trẻ bị đánh hội đồng dã man. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân được xác định là Lê Trần Bảo T. (SN 2001), trú khu 3, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do T. có mâu thuẫn, xích mích đối với Trang. Cho rằng bị Trân nói xấu mình, Trang rủ rê thêm Dung và Huyền hẹn T. đến quán cafe Villas (khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) để "nói chuyện".

Tại đây, ba đối tượng này đã lột đồ và đánh đập T. một cách dã man. Sau khi biết công an vào cuộc điều tra vụ việc, sáng ngày 19/1, Huyền đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Hiện công an đang tiếp tục truy tìm, đồng thời đến nhà vận động gia đình kêu gọi Trang và Dung đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện vụ việc đang được đội tổng hợp, Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết cả 3 đối tượng và nạn nhân đều đã bỏ học.

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ