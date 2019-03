Thiếu niên 15 tuổi trộm tiền cho mẹ sắm vàng

Sáng 8-3-2018, Công an phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã làm hồ sơ đề nghị đưa vào giáo dục xã, phường 06 tháng đối với Trần Văn T., Lê Duy H., cùng Sn 2004 và Trương Minh H., Sn 2006, cùng ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá về hành vi trộm cắp tài sản, do 03 em này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 5-3-2019, T. và Duy H. đã đột nhập vào nhà của một hộ dân ở khu phố 6, phường An Bình lấy trộm 2 con heo đất bên trong có khoảng 20 triệu đồng, 30 USD.

Lấy xong, T. chia cho Duy H. 300 ngàn số còn lại Tiên đem về nhà đưa cho mẹ mua 4 chỉ vàng 24K và chơi game bắn cá thua hết 4 triệu đồng.

Vào ngày 26-2, T., Duy H. và Minh H. cũng đã rủ nhau đột nhập vào ngôi nhà vắng người ở ở phường An Bình lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá gần 10 triệu đồng và một số tài sản khác.

Sau đó T. đem máy tính về bán cho ông nội giá 500 ngàn đồng rồi cả 3 lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an phường An Bình đã thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

