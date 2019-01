Thiếu niên 15 tuổi đâm chết 10X giữa đêm

Sáng 8/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC02) Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ cùng Nguyễn Thành Phát (15 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An) để điều tra vụ án mạng. Nạn nhân là Trần Văn Tiến (18 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Ái Loan.

Khoảng 21h30 tối 7/1, Phát điện thoại hẹn Tiến ra khu dân cư phường 6, TP Tân An, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân xảy ra trước đó nhiều ngày. Tiến đồng ý rồi một mình chạy xe đến địa điểm chờ.

Khi gặp mặt, hai bên cự cãi, Phát rút con dao xông tới đâm nhiều nhát làm Tiến thủng tim, gục chết tại chỗ. Gây án xong, Phát lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai giờ sau, gia đình đưa thiếu niên 15 tuổi ra công an đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An đang tiếp tục phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi và tìm tang vật của vụ án mạng.

