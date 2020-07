Thêm nhiều thông tin phẫn nộ vụ phụ huynh hành hung học sinh lớp 1 nhập viện ở Hoà Bình

Chiều 14/7, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng của địa phương này đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) để làm rõ hành vi gây thương tích cho một cháu bé học lớp 1.



"Đây là sự việc gây bất bình trong dư luận, bởi khách thể bị xâm hại trong vụ việc này là trẻ em. Do vậy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VKSND TP Hòa Bình đã chủ động phối hợp với Công an TP tập trung xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật", đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hòa Bình cho hay.

Hình ảnh cháu bé học lớp 1 bị bố của bạn học đánh đập dẫn đến chảy nhiều máu.

Về phía công an cũng đã làm việc với lãnh đạo trường Tiểu học Hữu Nghị, gia đình cháu bé đồng thời trích xuất camera phục vụ công tác điều tra.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Hoà Bình, ngày 8/7, hai em Nguyễn Gia Kh. và P.H.L. (cùng học lớp 1, trường Tiểu học Hữu Nghị) có trêu đùa và xảy ra mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Sự việc trên cũng được gia đình em P.H.L. báo với giáo viên chủ nhiệm lớp. Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã gặp riêng hai em để lắng nghe; phân tích đúng, sai, đề nghị các em xin lỗi nhau.

Sự việc đã được giải quyết, nhưng do vẫn còn bức xúc nên đầu chiều 10/7, khi đưa con đi học, Phạm Duy Đức đã gặp em Kh. ngoài cổng trường và có hành vi bạo hành đối với em dẫn đến nam sinh này phải nhập viện.

Nhiều nhân chứng cho biết đối tượng Đức vào tận trường đưa cháu Kh. ra ngoài để hành hung.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 14/7, chị Ngô Thị N (mẹ cháu Kh.) cho biết gia đình rất bức xúc trước sự việc. Đến thời điểm hiện tại, cháu Kh. vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tâm lý hoảng sợ.

Theo chị N, qua tìm hiểu của gia đình thì Phạm Duy Đức đã vào tận trường ép cháu Kh. ra bên ngoài trường để hành hung. Do vậy chị đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cháu Kh. bị đánh cũng như trách nhiệm của nhà trường về việc để phụ huynh vào trường đưa học sinh ra đánh đập.

Cháu Kh. vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sự việc nói trên cũng khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực trường học bức xúc. Một người phụ nữ bán hàng nước cạnh trường Tiểu học Hữu Nghị kể, khoảng 13h50 ngày 10/7, chị nhìn thấy một người đàn ông dẫn cháu Kh. từ trong trường ra ngoài.

Sau đó, người này kéo cháu Kh. vào ngõ đối diện cổng trường, đi sâu khoảng 100 mét rồi tìm nơi khuất người để hành hung cháu bé.

Đang đi đường nhìn thấy cháu bé bị đánh liên tục kêu đau và than khóc, một phụ huynh đang đưa con đi học đã dừng xe máy xuống can ngăn. Tuy nhiên, Đức vẫn luôn miệng nói là cháu bé lấy đồ của con anh ta và tiếp tục đánh cháu bé đến chảy máu mũi.

Khu vực cháu bé bị đối tượng Đức hành hung.

Thậm chí, Đức còn định đánh phụ huynh này khi đang xông vào can ngăn khiến một người khác nhìn thấy phải lớn tiếng hô hoán. "Rất may vì có người đi qua nhìn thấy để vào can ngăn chứ không thì có khi cháu bé bị đánh đến chết, bởi lúc đó đường vắng và người đàn ông này đánh rất mạnh tay", phụ huynh chứng kiến sự việc nói trên kể lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình chỉ đạo kiểm tra ngay, báo cáo nhanh về Bộ sự việc nói trên. Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở chỉ đạo trường làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan như Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình có văn bản đề nghị chính quyền, công an xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, đánh học sinh nói trên, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của học sinh cũng như môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện... Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hòa Bình chỉ đạo các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên bảo vệ trường học cần thực hiện nghiêm túc các qui định của Bộ GD&ĐT, tỉnh/huyện về việc bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh, nhất là trong khi tổ chức bế giảng năm học 2019-2020; các hoạt động trong dịp hè 2020…

Nhật Tân

