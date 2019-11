Liên quan đến vụ con rể chém mẹ vợ tử vong ở Lào Cai, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, nạn nhân cuối cùng trong vụ án là em Ly Deo Dế (sinh năm 2005, em vợ đối tượng gây án) cũng đã tử vong.



Ông Ngô Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng xác nhận: "Đến thời điểm hiện tại, cả 2 nạn nhân là bà Giàng Thị Xoa (mẹ vợ nghi phạm) và em Ly Deo Dế đều đã tử vong.

Một người thân trong gia đình bà Xoa cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị làm thủ tục tục ma chay cho em Dế. Hôm qua cả nhà vừa an táng cho cô Xoa".

Đối tượng Giàng Seo Mìn. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

"Khoảng 22h tối 8/11, khi tôi đang ngủ, nghe tiếng cãi cọ chạy sang thì thằng Giàng Seo Mìn đã chém mẹ vợ là cô Xoa gục rồi. Lúc nó đang chém cháu Dế thì chúng tôi ngăn lại nên đã bỏ chạy. Mọi người hô hào đưa cháu Dế đi viện cấp cứu ngay. Lúc đó tôi ngửi thấy trên người thằng Mìn có mùi rượu nồng nặc, chắc nó đi uống rượu ở đâu về", cháu họ bà Xoa rùng mình kể lại.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng, người này cho rằng do mẫu thuẫn vợ chồng nên chị Dua (con gái bà Xoa) bỏ đi Trung Quốc từ lâu không về. Đối tượng Giàng Seo Mìn đã nhiều lần níu kéo không được, cộng thêm nhiều lần cãi nhau với mẹ vợ, chính vì thế mới xảy ra sự việc đau lòng vừa qua.

Gia đình và hàng xóm bà Xoa bàng hoàng khi xảy ra sự việc.

Còn theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 4h ngày 9/11, Công an huyện Bảo Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt đối tượng Giàng Seo Mìn (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Thâm Bom, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai) về hành vi giết người.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Mìn khai nhận, trước đó do có mẫu thuẫn với vợ là Ly Thị Dua (sinh năm 1993) dẫn đến việc Dua bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về.

Do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ nên đêm ngày 8/11, Giàng Seo Mìn đã đến nhà của mẹ vợ là bà Giàng Thị Xoa, thuộc thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.

Tại đây, giữa Mìn và bà Xoa lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Mìn đã lấy con dao phát tại nhà vợ chém liên tiếp vào bà Xoa và em vợ Ly Deo Dế.

Được biết, ở địa phương đối tượng Mìn là người không có công việc ổn định. Đối tượng này đã nhiều lần dính vào tội ăn cắp vặt và bị công an xử phạt hành chính.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật