Thầy giáo ôm súng vận chuyển 15 bánh heroin

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đang tạm giữ Thò Pạ Sáu (43 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 2, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) để điều tra hành vi Vận chuyển, mua bán trái phép ma túy.

Người và tang vật vụ án. Ảnh: Xuân Bắc.

Sau một thời gian lập chuyên án, mật phục theo dõi, tối hôm trước, cảnh sát bắt giữ Sáu khi đang vận chuyển lượng lớn ma túy đoạn qua bản Na Pục, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. Thấy đồng bọn bị bao vây, một người đàn ông chĩa súng vào lực lượng chức năng.

Sau 5 phát đạn nhưng không giải cứu được người của mình, các nghi can nhanh chóng rời khỏi vị trí vào rừng sâu. Công an thu giữ 15 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 8.000 viên hồng phiến, 400 USD và các tang vật liên quan. Cả người và tang vật sau đó được đưa về cơ quan điều tra.

Bước đầu, Thò Pạ Sáu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thầy giáo người dân tộc H'Mông này khai vì lợi nhuận nên "đi làm thêm" kiếm tiền. Số hàng này được thầy giáo 43 tuổi đưa từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

