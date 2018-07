Thầy giáo đầu thú sau 24 năm bỏ trốn

Công an Nghệ An cho biết, bị can Đào Quang Vinh (66 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đầu thú sau 24 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, năm 1994 Đào Quang Vinh khi đang là giáo viên THCS ở huyện Quỳnh Lưu đã tham gia một vụ buôn lậu qua biên giới Việt - Trung. Bị công an thành phố Hải Phòng truy nã, ông Vinh đưa vợ con bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cảnh sát truy nã Nghệ An gần đây phát hiện ông Vinh nên tổ chức vận động. Ngày 6/7, người đàn ông này ra đầu thú, bày tỏ cảm thấy hối hận vì đã bỏ trốn hàng chục năm qua.

Cảnh sát đã di lý ông Vinh tới công an Hải Phòng để thụ lý theo thẩm quyền.

