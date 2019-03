Thầy cúng truy sát cả nhà thầy bói ở Nam Định đã tử vong

Liên quan tới vụ thầy cúng truy sát cả nhà thầy bói ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định), ngày 7/3, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương nặng nên nghi phạm Trịnh Viết Ba (SN 1967, làm nghề thầy cúng) đã thiệt mạng.

Trước đó vào sáng 4/3, sau khi dùng dao truy sát cả nhà ông Bùi Sĩ Được (79 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, làm nghề thầy bói) khiến 2 người chết và 2 người bị thương, ông Ba đã về nhà dùng dao cắt cổ tự tử nhưng không chết và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông Ba được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu, điều trị nhưng cũng không thể qua khỏi.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường tại nhà đối tượng Trịnh Viết Ba, cơ quan chức năng đã thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án. Trong đó, đáng chú ý là tờ giấy để bên trong túi áo của Ba treo ở trên tường với dòng chữ viết tay, ghi lại nguyên nhân mâu thuẫn giữa Ba và gia đình nạn nhân Bùi Sĩ Được.

Trong tờ giấy này, Trịnh Viết Ba đổ lỗi nguyên nhân mâu thuẫn là do gia đình nạn nhân. Theo đó, bà Phùng Thị Mai và chị Phạm Thị Dung đã nhiều lần có lời lẽ chửi bới, xúc phạm nghi can, sử dụng điện thoại để ghi âm nội dung chửi bới rồi sau đó mở lại để tiếp tục xúc phạm khiến nghi can uất ức.

Một điều tra viên Công an tỉnh Nam Định cho hay, nội dung Trịnh Viết Ba ghi trong tờ giấy là dự thảo của một lá đơn đối tượng viết để gửi chính quyền địa phương nhờ can thiệp, giải quyết mâu thuẫn với gia đình hàng xóm. Tuy nhiên, khi chưa gửi đi thì đối tượng đã ra tay hành động.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 4/3, Trịnh Viết Ba (52 tuổi, tạm trú tại 8B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền) cầm dao sang gọi cửa nhà ông Bùi Sỹ Được (79 tuổi, nhà 9B/25 Hoàng Hoa Thám).

Nghe tiếng hàng xóm gọi, vợ ông Được ra mở cửa thì bị Ba đâm chết tại chỗ. Sau đó, Ba tiếp tục đâm ông Được bị thương ở đầu, mặt. Người này đâm con trai ông Được là Bùi Sỹ Thắng bị thương và tiếp tục lên gác đâm chị Phạm Thị Dung (vợ anh Thắng) tử vong trên giường, ngay cạnh đứa con tám ngày tuổi đang ngủ. Sau khi đâm bốn người, Trịnh Viết Ba về nhà đóng chặt cửa tử tự. Ông Ba được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

