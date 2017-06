Thất tình, nam thanh niên cầm dao dọa chém người đi đường

Sau khi cầm dao dọa chém người đi đường, H. bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở.

Vào khoảng 18h ngày 19/6, nhiều người dân đang lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân (TP. Huế) hoảng hồn khi bị một nam thanh niên cầm dao chặn lại dọa chém.

Theo một nhân chứng kể lại, nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi, tay cầm theo dao dài dọa chém bất cứ ai đi qua nên làm cho nhiều người lưu thông qua đường Bùi Thị Xuân (TP. Huế) hoảng sợ, có người bỏ cả xe máy để chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và nam thanh niên này liền chạy trốn vào nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 15 phút lực lượng công an đã khống chế và đưa thanh niên kể trên về trụ sở.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Văn Hữu Đại H. (31 tuổi, trú phường Đúc, TP.Huế). H. khai do bị thất tình nên anh ta nhậu say, không làm chủ được bản thân.

Theo Infonet.vn