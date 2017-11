Thanh niên nhà trai - nhà gái "hỗn chiến" vì... nhạc đám cưới

Ngày 14/11, thông tin từ Công an huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với 8 bị can về tội cố ý gây thương tích sau khi xảy ra xô xát tại một đám cưới trên địa bàn thôn Rừng Chám, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch.

Theo đó, 8 bị can gồm: Nguyễn Quốc Toản (SN 1994), Lê Kim Trọng (SN 1995), Hoàng Đình Khâm (SN 1994), Đỗ Văn Đại (SN 1992), Đỗ Duy Tú (SN 1995), Lê Quang Nhiên (SN 1994), Nguyễn Văn Giang (SN 1994), Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1998) đều trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin ban đầu về vụ việc, chiều 12/11, gia đình bà Nguyễn Thị Lý (SN 1962 ở thôn Rừng Chám, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) có tổ chức tiệc cưới cho con gái là Đặng Thị T. (SN 1996) lấy chồng là anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1993, trú tại thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau khi ăn uống xong, thanh niên của hai bên nhà trai và nhà gái có tổ chức văn nghệ. Trong lúc đám thanh niên đang nhảy, chiết áp loa đài bị hỏng nên làm âm nhạc đám cưới thỉnh thoảng lại bị gián đoạn. Một số người trong gia đình họ nhà trai đã nói “đài điện của Lập Thạch kém” rồi bảo nhau đi về.

Các đối tượng viết tường trình tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lợi

Khi nhóm thanh niên của họ nhà trai ra đến cổng nhà gái thì có Đặng Thế Giang (SN 1987 - người của bên gia đình nhà gái) đã lao vào đấm đá nhóm thanh niên bên nhà trai.

Tuy nhiên sau đó, nhóm thanh niên bên phía nhà trai cùng quây lại đánh Đặng Thế Giang. Tại đây, một người trong nhóm thanh niên phía nhà trai đã dùng dây thắt lưng da (một có khóa sắt hình tròn) vụt vào đầu anh Giang làm bị thương tích và bị chấn thương sọ não nặng.

Thấy xô xát nhau, anh Đặng Văn Trường (anh trai Đặng Thế Giang) và anh Nguyễn Mạnh H. (chú rể) vào can ngăn thì cũng bị nhóm thanh niên đánh bị thương tích phần mềm. Nhóm thanh niên bên phía nhà trai chỉ dừng việc xô xát lại khi có đông người vào can ngăn, có người hô “công an đến đó” thì cả nhóm lên xe ô tô bỏ đi về xã Quang Yên.

Ngay sau đó anh Đặng Thế Giang được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (hiện vẫn đang bị hôn mê bất tỉnh). Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 44%.

Công Lợi