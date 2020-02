Thanh niên ngáo đá gây thương tích cho dân phòng

Ngày 11/2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Thành An (29 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 15h ngày 10/2, ông N.V.V. (59 tuổi, cha ruột của An) đến công an trình báo việc thanh niên này có biểu hiện ngáo đá đã đập phá đồ đạc của gia đình.

Nguyễn Thành An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Kiều.

Công an TP Dĩ An sau đó đã có mặt phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp vận động, thuyết phục An.

Tuy nhiên, An không chấp hành mà xông vào chống trả lực lượng chức năng và gây thương tích cho anh Trần Nguyễn Hữu Huy (24 tuổi, dân phòng của phường Tân Đông Hiệp).

Sau đó, An bị lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra nhanh, công an xác định An dương tính với ma tuý.

