Thanh niên ngáo đá cầm dao ôm con 2 tháng tuổi cố thủ hơn 5 giờ

Vụ việc kéo dài từ 9h sáng đến 13h30 chiều mùng 3 Tết (tức ngày 7.2) ở huyện Bình Chánh.

Sau hơn 5h đấu tranh, Công an đã khống chế Trần Văn Phú (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, tạm trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và giải cứu an toàn 1 bé gái gần 2 tháng tuổi.

Trần Văn Phú có hành động lạ lùng.

Trước đó, người dân gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thấy Tú có biểu hiện bất thường, ôm 1 bé gái và cầm dao trên tay đi lang thang trên đường.

Khi người dân tiếp cận, Tú vung dao loạn xạ, tự kề dao vào cổ mình và ôm chặt con nhỏ.

Nhận tin trình báo, Công an thị trấn Tân Túc và đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Bình Chánh nỗ lực thuyết phục - nhưng Tú tuyên bố nếu ai xông vào thì y tự đâm vào cổ mình và tiếp rục ôm chặt con gái nhỏ lang thang qua các ngả đường. Lo ngại sự an nguy của bé, lực lượng Công an đeo bám theo sau.

Một lúc sau, Tú ôm bé đi vào quán cà phê không tên dọc quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Tân Quý Tây và tử thủ tại đây. Mặc Công an thuyết phục, Tú tự cầm ly ở quán đập vào đầu và tiếp tục cầm dao, ôm chặt con.

Sau 2h tại quán cà phê, lực lượng công an bố trí 1 dân phòng địa phương chở Tú đang cầm dao, ôm con đến cơ quan Công an theo nguyện vọng của y. Tuy nhiên lợi dụng lúc lực lượng sơ hở, Tú lấy xe gắn máy ôm bé vụt đi và chạy thẳng đến… trụ sở Công an xã Bình Chánh.

Sau hơn 1h Công an xã đấu tranh với y tại đây, đến 13h30 chiều, lực lượng mới khống chế được Tú, đoạt hung khí và giải cứu an toàn cho bé gái là con ruột của y.

Bước đầu xác định Tú bị ngáo đá, Công an chuyển giao y cho 1 bệnh viện kiểm tra và chứng nhận bé gái này không bị thương tích.

Tú lớn lên tại một cơ sở mồ côi, nghề nghiệp không ổn định, vợ của y đã bỏ đi.

Công an huyện này vừa bàn giao Tú cho công an xã Tân Quý Tây để làm rõ vụ việc.

