Thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 9 tuổi và cướp 20.000 đồng

Chiều 31.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Ngô Hoàn Viên (sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 10h sáng 25.8, Ngô Hoàn Viên đi bắn chuột và ếch tại khu vực ấp Vĩnh Phát, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú cùng với 3 người bạn. Đến khoảng 14h cùng ngày, cả nhóm cùng tổ chức nướng ếch và chuột để nhậu tại một căn nhà bỏ hoang.

Đối tượng Viên tại cơ quan điều tra​

Sau khi nhậu xong, Viên một mình cầm cây chĩa tiếp tục đi bắn chuột và ếch. Đến đoạn đường vắng, Viên thấy em D, (9 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) mặc trang phục học sinh chạy xe đạp, Viên nảy sinh ý định giao cấu với em D.

Lúc này, Viên dùng thanh chĩa sắt nhọn uy hiếp kêu D. cởi quần ra rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp em D. Không dừng lại ở đó, Viên tiếp tục dùng chĩa uy hiếp buộc D. lấy hết tiền trong người ra; hoảng sợ, em D móc ra được 45.000 đồng đưa cho Viên, Viên chiếm đoạt 20.000 đồng rồi bỏ trốn.

Sau đó, em D. về nhà khóc kể lại sự việc cho cha mẹ biết. Gia đình em đến trình báo Công an xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú.

Nhận tin báo của gia đình nạn nhân, ngay trong đêm, Công an huyện An Phú đã huy động lực lượng truy tìm đối tượng. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng Công an bắt được Viên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí