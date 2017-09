Thanh niên khai đi cướp vì… thiếu tiền mua sữa cho con

Ngày 4/9, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao đối tượng Dương Kim Phương (31 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận Tân Phú) cho Công an quận Tân Phú để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, tối 2/9, Phương điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường ở quận Tân Phú tìm người dân mang theo tài sản sơ hở để cướp.

Dương Kim Phương tại cơ quan công an

Khi đến trước nhà số 56 đường Lê Khôi (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), Phương áp sát anh Nguyễn Minh Đức (49 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và ra tay giật phăng chiếc điện thoại nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Đúng lúc này, các trinh sát hình sự đặc nhiệm trên đường tuần tra nghe tiếng tri hô của nạn nhân nên phóng xe đuổi theo.

Sau một hồi đeo bám, các trinh sát phát hiện tên cướp tấp vào tiệm game bắn cá nằm trong hẻm 79 đường Phú Thọ Hòa (phường Phú Thụ Hòa, quận Tân Phú).

Để chắc chắn, các trinh sát phòng PC45 phối hợp với Công an phường Phú Thọ Hòa tiến hành kiểm tra hành chính tiệm game bắn cá trên.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp là Dương Kim Phương và thu hồi được chiếc điện thoại tang vật trong vụ cướp.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do vợ vừa mới sinh con được 20 ngày nhưng không có tiền mua sữa cho con nên Phương nảy sinh ý định đi cướp giật để lấy tiền mua sữa.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Theo Thảo Trần

Dân Trí