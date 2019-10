Thanh niên dụ bé gái 14 tuổi giao cấu ở nhà trọ

Ngày 27/10, Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Nguyễn Hữu Danh (SN 1997, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo điều tra sơ bộ, ngày 24/10, cha bé Hoa (tên đã thay đổi, SN 2005, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) dắt con gái tới công an tố cáo bị đối tượng Danh dụ dỗ làm chuyện người lớn.

Bé Hoa kể có quen biết với Danh qua mạng xã hội và thường xuyên nhắn tin với nhau. Sau đó, cả 2 phát sinh tình cảm nam nữ. Mới đây, Danh nhắn tin rủ bé Hoa đi chơi và bé đồng ý.

Sau đó, nam thanh niên chở bé vào nhà trọ rồi dụ dỗ thực hiện hành vi giao cấu. Những lần như vậy, Danh yêu cầu bé gái 14 tuổi không được kể với ai.

Gần đây, cha bé Hoa phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Qua đó, bé gái 14 tuổi đã kể lại sự việc. Bức xúc, ông dắt tới con gái tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé Hoa dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời Danh tới làm việc. Qua đấu tranh, nam thanh niên thừa nhận hành vi như trên. Công an đã cho gia đình Danh bảo lãnh để chờ điều tra làm rõ vụ việc.

