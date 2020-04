Thanh niên đâm bạn nhậu tử vong bỏ xác ngoài đường rồi về phòng tự tử

Ngày 24/4, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong ở khu vực.

Theo điều tra, tối 22/4, Võ Văn Nhớ (26 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ, trú huyện Củ Chi) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở dãy nhà trọ trên đường tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Khuya cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú huyện Củ Chi) đi ngang qua thì nhóm rủ vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, Nhớ và anh Tèo mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Bực tức, thanh niên về phòng lấy dao quay lại bàn nhậu đâm vào cổ anh Tèo khiến nạn nhân trọng thương. Sau đó, Nhớ lấy xe máy chờ anh Tèo đi cấp cứu, những người bạn cũng đi theo.

Hiện trường vụ án

Nhớ sau khi quay về phòng trọ đã tự lấy dao đâm vào bụng mình nên cũng bị thương tích nặng.Khi đi tới tỉnh lộ 8, đoạn gần ngã tư Tân Qui thì thanh niên phát hiện anh Tèo đã chết nên mọi người bỏ xác anh Tèo giữa đường rồi quay về phòng trọ.

Nhận thông tin, công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Do Nhớ đang cấp cứu điều trị nên công an vẫn chưa lấy lời khai.

Theo Vietnamdaily

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật