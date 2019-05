Thanh niên bị đâm chết trong tiệm game bắn cá ở Sài Gòn

Gần 11h ngày 7/5, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang khám nghệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ án mạng xảy ra ở tiệm game bắn cá ở khu vực.​

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 2h cùng ngày, Trần Trường Giang (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận Bình Tân) đi tới tiệm game bắn cá ở số 20 đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM chơi.

Quá trình chơi Giang và nam thanh niên tên T. xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Giang cầm nón bảo hiểm đánh tới tấp khiến T. té xuống. Chưa dừng lại, Giang tiếp tục dùng dao đâm vào bụng nam thanh niên. Do sự việc quá bất ngờ nên không ai can ngăn được.

Gây án xong, Giang tẩu thoát khỏi hiện trường, nam thanh niên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy bắt đối tượng Giang.

Theo Tổ Quốc

