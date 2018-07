Thanh niên 15 lần quan hệ với nữ sinh lớp 9 vì 'muốn lấy cô này làm vợ'

Ảnh minh hoạ.

Ngày 14/7, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tạm giam Nguyễn Chỉ Anh (24 tuổi, trú xã Tùng Lộc, Can Lộc) để điều tra làm rõ về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trao đổi với PV, ông Đặng Thanh Bình - Trưởng Công an xã Tùng Lộc (nơi Nguyễn Chỉ Anh cư trú cho biết), sau khi học hết THPT, Anh đi nghĩa vụ ở bộ đội rồi về quê sinh sống.

Khoảng tháng 3/2018, Anh ta quen L. (SN 2003; học sinh lớp 9) trú ở làng cạnh bên qua mạng xã hội facebook. Hai người nảy sinh tình cảm yêu đương.

Nhiều lần Anh đến đón L. về nhà mình chơi. Những lần đó, Anh đều quan hệ tình dục với L. Qua 2 tháng, Anh và L. đã 15 lần quan hệ tình dục với nhau.

Cuối tháng 5/2018 vừa qua, bố mẹ phát hiện bụng của L. lớn dần nên sinh nghi. Họ đưa L. đi khám thì phát hiện con gái có thai 3 tháng. Sự việc bị vỡ lẽ, gia đình L. làm đơn tố cáo Anh lên cơ quan chức năng.

"Anh trước đây đi bộ đội nghĩa vụ, cũng hiền lành. Còn gia đình nữ nạn nhân làm nông. Nạn nhân này bỏ học trước khi có bầu với Anh.

Sau khi có đơn tố cáo, Công an huyện cùng Công an xã đã làm rõ sự việc, mời đối tượng Anh về lấy lời khai và Anh thừa nhận có quan hệ với người này", Trưởng Công an xã Tùng Lộc chia sẻ.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc cho biết, ngày 5/7, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Anh của cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Chỉ Anh đã thừa nhận yêu L. và xác định lấy thiếu nữ làm vợ nên đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.

"Đối tượng này nói xác định lấy cô này làm vợ và khẳng định 2 người đã quan hệ với nhau nhiều lần.

Vụ việc này cho dù gia đình nạn nhân có rút đơn tố cáo thì cơ quan chức năng vẫn xử lý theo quy định của pháp luật vì sự việc này không phụ thuộc vào ý chí của bị hại

Đối với hành vi này, khung hình phạt sẽ là từ 5 đến 10 năm tù vì vi phạm nhiều lần, rất nghiêm trọng", một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc nói.

Theo Gia Hưng (Soha/Trí Thức Trẻ)

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng Anh trước pháp luật.

