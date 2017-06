'Thánh' lừa đảo giả danh công an thuê xe máy rồi chiếm đoạt

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Hào (23 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hào tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 10/2016, Hào trong trang phục CAND đến cơ sở cho thuê xe ôtô và xe máy do anh Nguyễn Thanh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm giám đốc, tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều) thuê xe máy để đi lại trong vài ngày.

Ban đầu, Hào trả xe và tiền thuê xe đúng hẹn. Tháng 3/2017, Hào tiếp tục đến thuê xe máy hiệu Exciter 150 với giá 250.000 đồng/ngày, thuê trong 3 ngày, trả tiền sòng phẳng.

Ngày 8/5, Hào tiếp tục đến thuê xe máy Exciter 150, trong 10 ngày với số tiền là 3 triệu đồng và trả đủ số tiền trước khi thuê xe.

Hào trong trang phục CAND cùng tang vật sử dụng để lừa đảo

Tuy nhiên, 10 ngày sau không thấy Hào mang xe trả nên chủ cơ sở nghi ngờ kiểm tra giấy tờ phát hiện Hào sử dụng giấy CMND của người khác mang tên Mai Văn Trường (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để thuê xe. Biết gặp đối tượng lừa đảo nên anh Duy đến Công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã vào cuộc điều tra và triệu tập Nguyễn Trần Anh Hào làm việc.

Tại cơ quan công an, Hào thừa nhận hành vi phạm tội, sử dụng giấy chứng minh của người khác thuê xe để chiếm đoạt.

Quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm tại Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã thu giữ bộ trang phục CAND, bản tên Nguyễn Trần Anh Hào với số hiệu 055- 639, giầy, tất, dây thắt lưng CAND. Hào khai nhận tất cả bộ trang phục này đều được mua từ TPHCM với mục đích lừa đảo.

Được biết, Hào từng có tiền án về tội danh trộm cắp tài sản và bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù giam.

