Thanh Hóa: Thông tin mới nhất vụ giang hồ truy sát bắn, chém nhau loạn xạ

Theo thông tin mới nhất từ công an Thanh Hóa, đến chiều 19/10, Công an TP. Thanh Hóa đã kêu gọi đầu thú và triệu tập 6 đối tượng liên quan đến vụ bắn, chém nhau xảy ra tối 18/10 trên đường Lê Hoàn và bệnh viện Đa khoa TP.Thanh Hóa để điều tra làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”...

Một thanh niên bắn bị thương vào bụng

Bước đầu, nội dung sự việc được các đối tượng khai nhận: Tối 18/10 Nguyễn Thế Nam và Nguyễn Mạnh Cường, đều sinh năm 1998, ở phường Đông Vệ đang đi trên đường Lê Hoàn (đoạn gần trường THPT Nguyễn Trãi) thì gặp Lê Bá Hoàng ở phường Lam Sơn và Doãn Phương Nam, ở phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Lê Bá Hoàng và Doãn Phương Nam liền rút lê đâm chém gây thương tích cho Nguyễn Thế Nam. Để trả thù Nguyễn Thế Nam đã rút súng côn tự chế bắn về phía đối phương khiến Doãn Phương Nam bị trúng đạn, thương nặng.

Tang vật vụ án

Sau đó, cả 2 đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa để cấp cứu. Trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên là bạn bè của Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam đến thăm.

Tại đây, những thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn, đánh, chém nhau. Trong đó Nguyễn Xuân Long (sinh năm 1997), ở phường Ngọc Trạo (là bạn của Doãn Phương Nam) đã rút 2 con dao bầu đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên là bạn của Nguyễn Thế Nam, khiến 3 người bị thương và gây náo loạn, mất an ninh trật tự tại bệnh viện TP.Thanh Hóa.

Hiện trường vụ án đang được công an tích cực điều tra

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường từ khi vụ việc bắt đầu xảy ra cho biết: “Lúc đó cũng đã khuya, do trời lạnh nên đường cũng khá vắng vẻ. Tôi đang ngồi trước cổng Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa bán hàng thì thấy có 2 người bị thương nặng được mang vào bệnh viện cấp cứu. Khoảng một lúc sau tôi thấy có 3 thanh niên choai choai cầm hung khí chạy vào bệnh viện, lúc này mọi người tại đây vô cùng hoảng sợ không biết có chuyện gì xảy ra, chưa kịp hoàn hồn thì có thêm một nhóm thanh niên mang hung khí cũng xông vào bệnh viện đánh nhau loạn xạ. Nhiều bác sĩ và bệnh nhân bỏ chạy tán loạn khắp nơi vì sợ bị đánh”.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên các đối tượng vẫn hết sức manh động và hung hãn buộc lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ 1 khẩu súng côn tự chế, 1 dao lê, 2 con dao bầu là tang vật của vụ án.

Ngọc Hưng

