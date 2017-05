Thanh Hoá: Gã đàn ông 64 tuổi dâm ô bé gái đã bỏ vợ 3 năm

Một điều tra viên Công an huyện Tĩnh Gia cho biết: “Sau khi bị bắt về công an huyện, ban đầu Hiển sợ và xấu hổ nên quanh co chối tội. Đầu giờ chiều 6/5 Hiển cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô đối với cháu L".

Hoàn cảnh gia đình đối tượng Hiển cũng rất khó khăn. Sau khi học hết lớp 10/10, đối tượng bắt đầu tham gia làm xiếc, ảo thuật, bán hàng ở hội chợ và lưu diễn tại các tỉnh trên toàn quốc. 4 năm nay đối tượng Hiển không về nhà. Đã li dị vợ cách đây 3 năm”

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển đã bị.

Trước đó, tối 5/5, tại thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa diễn hội chợ của Đoàn ca nhạc Bảo Tuấn có địa chỉ tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cháu H.T.L, 11 tuổi được bố mẹ cho 10.000đ đến để chơi trò chơi “Thảy bóng vào ô chữ”.

Sau khi trúng giải thưởng được con gấu nhồi bông loại nhỏ màu hồng, L đứng xem mọi người chơi. Thấy L, đi một mình Hiển nổi thú tính khen L xinh gái, lừa bé lại phía sau để cho thêm một con gấu bông nữa.

Tưởng thật, L, lặng lẽ theo Hiển. Tại đây gã đàn ông đã bị vợ bỏ cách đây 3 năm liền ôm hôn, dùng tay sờ soạng vào vùng kín bé L. Hốt hoảng cháu L cố đẩy tay ra nhưng không được. Thấy L phản ứng mạnh, Hiển liền vỗ về cho L một con gấu bông.

Sau khi về nhà, do bị đối tượng Hiển dùng tay xâm hại quá đau, L kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ biết. Đối tượng Hiển bị Công an huyện Tĩnh Gia bắt ngay sau sáng sớm 6/5.

Hiện phía Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hiển về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Ngọc Hưng