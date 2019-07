Thanh Hóa: Dâm ô với con ruột, người bố lĩnh 42 tháng tù

Ngày 8/7, tại TAND huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Chung Mạnh (SN 1975) trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa về tội dâm ô đối với chính con gái ruột của mình.

Theo cáo trạng, tối 28/1/2019, Lê Chung Mạnh cùng con gái là T.H (SN 2003) đến một xã khác của huyện Nông Cống để mua ti vi. Trên đường về, Mạnh ngồi phía sau và có hành vi sờ soạng vào vùng nhạy cảm của cháu H. Mặc dù, bị cháu H. kháng cự nhưng Mạnh vẫn tiếp tục hành vi trên và buộc cháu H. phải xuống xe đi bộ về nhà.

Đối tượng Mạnh

Khi về đến nhà, cháu H. đã kể lại sự việc bị bố sàm sỡ cho mẹ là chị N.T nghe. Kể từ khi về nhà, H. tỏ hoang mang và có biểu hiện bi quan. Sau khi biết sự việc, chị N.T đã trình báo đến Công an huyện Nông Cống.

Đến sáng 29/1/2019, Lê Chung Mạnh đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Manh khai nhận, ngoài lần dâm ô trên, trong khoảng từ năm 2017 đến năm 2018, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với con gái mình là cháu T.H.

Hầu hết các lần dâm ô đều thực hiện vào các buổi tối khi cả nhà đã đi ngủ và đều bị cháu T.H phát hiện, kháng cự. Khai với cơ quan điều tra, cháu T.H cho biết, đã bị bố là Lê Chung Mạnh rất nhiều lần sàm sỡ, sờ vào những nơi nhạy cảm của cháu. Địa điểm là tại nhà và một số lần đi đường.

Nhiều lần bị bố sàm sỡ, cháu T.H đã kể cho mẹ mình là chị N.T biết. Tuy nhiên, vì xấu hổ và mặc cảm nên chị N.T chỉ nhắc nhở Mạnh. Đến tối 28/1/2019, nghe con gái kể tiếp tục bị bố sàm sỡ, chị N.T đã đưa cháu đến cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Được biết, tại thời điểm bị người bố xâm hại, cháu T.H vẫn chưa đủ 16 tuổi. Đến ngày 1/2/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Chung Mạnh về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Chung Mạnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

