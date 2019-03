Thanh Hóa: 5 đối tượng dùng súng bắn khiến 2 người thương vong

Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 22h30 ngày 6/3, tại số nhà 138 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc một số đối tượng đi xe máy, bịt mặt, mặc áo chống nắng dùng súng bắn chết 1 người và bị thương 1 người. Nạn nhân tử vong là anh Ph. Q. H. (SN 1998) còn anh N. Q. L. (SN 1997) bị thương nặng.

5 đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, đến ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và vận động 5 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng nói trên ra đầu thú, tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng, 2 xe máy là phương tiện các đối tượng gây án.

Hiện 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự gồm: Doãn Phương Nam (SN 1998), Bùi Khắc Khánh (SN 1995), Nguyễn Văn Sơn (SN 1995), Phạm Ngọc Sơn (SN 1996) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1995), đều ở TP Thanh Hóa về "hành vi gây rối trật tự công cộng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả 5 đối tượng trên đều là đàn em của một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, kinh doanh game bắn cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh, các đối tượng trên đã dùng súng bắn đạn ria bắn vào nhà các nhóm đối tượng khác.

