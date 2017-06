Thái Bình: Nghi án bé gái 3 tuổi bị anh trai cùng mẹ khác cha xâm hại

Mới đây, tại xã Phú Xuân, TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi một bé gái 3 tuổi bị xâm hại vùng kín.

Nạn nhân được xác định là cháu P.T.N. (SN 2014), còn người bị tố cáo là N.Đ.K (SN 1995, anh trai cùng mẹ khác cha)

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông P.V.C. (bố em N.) cho hay, vào tối 7/6, trong lúc K. tắm cho em gái, đối tượng đã dùng tay sờ vào vùng kín của cháu N. khiến nạn nhân kêu đau ở bộ phận sinh dục.

Ảnh minh hoạ

Sau khi tắm xong, ông C. phát hiện con gái kêu đau ở vùng kín và cháu N. đã kể lại câu chuyện bị anh trai dở trò đồi bại trong lúc tắm cho mình. Thấy vậy, ông C. làm đơn tố cáo hành vi dâm ô của K. gửi Công an xã Phú Xuân trong đêm 7/6.

Xác nhận sự việc với PV, lãnh đạo Công an xã Phú Xuân thông tin, trong đêm 7/6, Ban công an xã có nhận được đơn của gia đình cháu N. Sau khi xem xét và thấy tính chất sự việc nghiêm trọng ngoài chức năng của địa phương nên công an xã đã chuyển đơn lên Công an TP.Thái Bình để giải quyết. Đến sáng hôm qua (8/6), Công an TP.Thái Bình tiến hành triệu tập N.Đ.K. làm việc.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, K. mới ra tù ngày trong đợt 30/4/2017 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi ra tù, K. chuyển đến sinh sống cùng gia đình ông C. tại xã Phú Xuân và sau đó xảy ra sự việc.

Đức Tuỳ