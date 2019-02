Tên cướp trả lại 100 triệu kèm lời xin lỗi

Ngày 1/2, đại diện UBND phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) xác nhận sự việc trên đã xảy ra ở địa bàn phường và công an đã giao trả lại 100 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại cho nạn nhân bị cướp là chị P.T.B.T. (25 tuổi, quê An Giang).

Hôm 28/1, trên địa bàn phường xảy ra một vụ cướp tài sản nghiêm trọng. Khi đó, chị P.T.B.T. chạy xe máy thì bị một thanh niên áp sát giật túi xách. Bên trong túi có 107 triệu đồng và hai chiếc điện thoại.

Sau khi xảy ra sự việc, chị T đến Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, trình báo.

Một ngày sau, có một túi nylon được bỏ tại cổng UBND phường An Phú. Lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện bên trong có 100 triệu đồng, cùng 2 điện thoại và một lá thư. Nội dung lá thư nói về việc người mang số tài sản này đặt ở cổng UBND phường đã thực hiện vụ cướp túi xách.

Tên cướp trả lại 100 triệu đồng kèm thư xin lỗi về việc bất đắc dĩ phải cướp vì nợ tín dụng đen .

Người cướp cho biết vì nợ tín dụng đen không thể trả được trong khi lãi liên tục tăng và bị người cho vay nhắn tin đe dọa, đòi nợ.

Đường cùng, người này đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản, lấy tiền trả nợ tín dụng đen và đã thực hiện vụ cướp trên. Tuy nhiên, người này không ngờ số tiền quá lớn nên chỉ lấy một ít trả nợ, số còn lại được gửi UBND phường trả cho bị hại.

Người cướp viết trong thư: “Toàn bộ số tiền ấy tôi đã lấy một chút ít để trả nợ. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho xã hội”.

Hiện số tài sản trên đã được giao trả cho bị hại, Công an vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc, làm rõ lai lịch bí ẩn của người cướp.

Theo Đình Trọng

Báo Lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật