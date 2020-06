Tên cướp bị hai nữ nạn nhân "phản đòn", trói nghiến vào ghế xe ô tô

Ngày 29/6, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc An (SN 1989, trú tại Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho thấy, do chơi tiền ảo nên An có kết nối với hai phụ nữ là C và T (cùng sinh năm 1995, trú tại Hà Đông, Hà Nội). Qua câu chuyện, An biết hai phụ nữ này có khoảng 100 nghìn đô la Mỹ trong tài khoản tiền ảo nên An rắp tâm ra Hà Nội tìm cách cướp tài sản.

Tới Hà Nội, An bỏ ra 5 ngày để theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của hai "con mồi". Khi đã chắc chắn, khoảng 19h30 ngày 1/6, An quyết định "ra tay".

Vào thời điểm này, hai phụ nữ trên đi từ trụ sở công ty tại Thanh Xuân (Hà Nội) xuống xe ô tô hiệu Mercedes, khi hai người vừa mở cửa và ngồi vào xe thì An lao tới, dùng dao khống chế chị C, yêu cầu chị này lái xe theo chỉ đạo của hắn.

Do thấy đối tượng hung hãn nên hai người phụ nữ đã buộc phải nghe theo. Trên đường đi, An yêu cầu dừng xe vào lề đường và lấy dây đã chuẩn bị sẵn từ trước trói hai nạn nhân nằm ở ghế sau, An tự điều khiển xe theo hướng Hà Đông – Hòa Bình.

Tên cướp "đen đủi" Nguyễn Ngọc An (ảnh tư liệu)

Trên đường đi, An liên tục bắt hai nạn nhân phải chuyển số tiền có trong tài khoản tiền ảo cho anh ta, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi xe đến thị trấn Trúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội), hai nạn nhân nữ lợi dụng sơ hở, tự cởi trói cho nhau và nhanh chóng túm áo, giữ chặt đối tượng rồi trói lại vào ghế lái. Đồng thời các nạn nhân tông cửa hô hoán có cướp.

An vùng vẫy nên bị tụt áo và thoát ra khỏi xe rồi cởi trần bỏ chạy về hướng trung tâm Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an huyện Chương Mỹ đã nhanh chóng tiến hành điều tra và bắt giữ An. Tại cơ quan điều tra, An khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, để chuẩn bị cho vụ cướp, An đã mua dao nhọn, dây dù, găng tay cùng thuốc mê và thuốc… kích dục làm công cụ.

Thanh Sơn

