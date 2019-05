Tạt xăng đốt chồng hờ, người đàn bà ở Sài Gòn lĩnh án chung thân

Theo HĐXX, không có căn cứ cho rằng nạn nhân có lỗi vì quan hệ tình cảm với người khác, hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử nghiêm.

Dung thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Ảnh: Bình Nguyên.

Dung khai sống như vợ chồng với ông Châu từ năm 2003 tại nhà trọ ở quận Bình Thạnh. Ba năm trước, bà phát hiện ông có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông. Cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 27/7/2018, Dung và ông Châu lại to tiếng, xô xát. Bà lấy can xăng khoảng 2 lít có sẵn trong nhà tạt lên người chồng. Trong lúc giằng co, bà ta lấy hộp quẹt trên bàn thờ bật lửa khiến toàn thân ông Châu cháy như đuốc.

Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Dung bỏ về nhà cha mẹ ở quận 1 rồi ra công an đầu thú.

Tại tòa hôm nay, Dung cho rằng từ năm 2016 ông Châu đã có quan hệ với người khác nên thường xuyên đánh đập mình. Bị cáo không cố ý giết chồng, hành động tưới xăng đốt là bột phát. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận lời khai này.

Là người đại diện cho bị hại, con gái ông Châu cho biết, bà Dung từng ghen tuông xé rách áo cha cô khi ông đang ngồi ở quán nhậu.

Theo VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật