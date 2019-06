Tát nữ nhân viên sân bay, nhóm đối tượng nhận 92 tháng tù

Sáng nay 20/6, TAND huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng có hành vi đánh nữ nhân viên sân bay ở cảng hàng không Thọ Xuân vào cuối năm 2018.

Nhóm đối tượng gồm Lê Văn Nhị (42 tuổi, ngụ ở thôn 2, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Lê Trung Dũng (35 tuổi, ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân), Phạm Hữu An (29 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đều bị truy tối với tội danh gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng hành hung nhân viên sân bay trước tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h30 ngày 23/11/2018 tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), nhóm đối tượng trên đã xin chụp ảnh cùng chị Lê Thị Giang (nhân viên của hãng VietJet Air). Bị chị Giang từ chối, Lê Văn Nhị và Phạm Hữu An đã tát, dùng điện thoại đập vào đầu nạn nhân.

Thấy đồng nghiệp bị hành hung, chị Lê Thị Hiền (đại diện hãng VietJet Air), anh Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội (đều là nhân viên an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân) đến can ngăn thì bị Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng lao vào đánh vào mặt và giật mũ.

HĐXX nhận định hành vi của Nhị, Dũng và An đã gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga của Cảng hàng không Thọ Xuân và đe dọa an toàn bay, từ đó, tuyên phạt Lê Văn Nhị 36 tháng tù, Lê Trung Dũng 34 tháng tù và Phạm Hữu An 22 tháng tù.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng xảy ra một vụ việc tương tự vào đầu tháng 6/2019.

Vào khoảng 20h25 ngày 1/6, tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay, đối tượng Lê Văn Hùng (38 tuổi, trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đi chuyến bay VJ247 từ Thanh Hóa - TP.HCM, đã có biểu hiện say rươụ, xúc phạm, hành hung nhân viên sân bay Thọ Xuân. Ngoài ra, Hùng còn đánh nhân viên sân bay gây chảy máu.

Theo Kiến thức

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật