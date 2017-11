Tạt axit người tình trốn truy nã 24 năm vẫn không thoát

Ngày 27/11, TAND tỉnh Vĩnh Long xử phúc thẩm đã đồng ý với kháng nghị của VKSND huyện Long Hồ, tăng hình phạt đối với Đặng Thị Đậm (60 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội cố ý gây thương tích.

Cho rằng hành vi của Đậm là độc ác nên Tòa đã tăng mức án thành 4 năm tù đối với bị cáo

Sơ thẩm, TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt Đậm 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, năm 1991, Đậm có quan hệ tình cảm với ông Phạm Văn Sáu (56 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ). Đến năm 1993, do nghi ngờ ông Sáu có tình cảm với người phụ nữ khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng cuối tháng 5-1993, Đậm đi mua 400ml axit đậm đặc về để dành thuốc cây dừa.

Đến ngày 14-6-1993, Đậm mang axit qua nhà hàng xóm để châm bình ắc quy tuy nhiên không có người ở nhà. Vì vậy Đậm nhờ 1 người cùng xóm kêu ông Sáu qua đây gặp mặt.

Tại đây cả 2 lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cự cãi về việc ông Sáu có người phụ nữ khác. Cho rằng không thể níu kéo tình cảm nên Đậm đã tạt axit thẳng vào mặt người tình. Sau khi gây án Đậm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Còn ông Sáu được mọi nười đưa đi cấm cứu trong tình trạng phỏng nặng, cơ thể nhiều thương tích, mù hai mắt. Tỷ lệ thương tật 97%.

Đến ngày 20-2-2017 Đậm bị bắt bắt sau 24 năm lẩn trốn ở Đồng Nai. Trong thời gian lẩn trốn, để tránh bị phát hiện Đậm sử dụng tên giả, giấy tờ giả. Tại đây, Đậm lập gia đình và sinh con.

Tòa phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm và độc ác nên đã đồng ý với kháng nghị của VKS tăng mức án, tuyên phạt bị cáo Đậm 4 năm tù về danh trên.

Theo Pháp luật TPHCM