Tàn tiệc tất niên, 16 thanh niên rủ nhau dùng ma túy để... chào năm mới

Thông tin cho PV vào chiều nay (02/01), đại diện Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) xác nhận, rạng sáng qua, đơn vị tiến hành kiểm tra và phát hiện 16 thanh niên dương tính với ma túy tại quán karaoke, trong đó có một đối tượng vừa mãn hạn tù về tội giết người.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng 01/01, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Lâm kết hợp với Công an xã Tân Quang tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke BảoTrang (thôn Ngà, xã Tân Quang) do Nguyễn Hữu Hoan (SN 1985) làm chủ.

16 thanh niên sử dụng ma túy sau bữa tiệc tất niên bị bắt giữ. Ảnh: H.Yến

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện tại phòng hát 202 có 16 thanh niên (6 nữ, 10 nam) đang phát nhạc lớn và biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ mảnh vỡ của viên nén có kết tinh màu trắng nghi là ma túy tổng hợp cùng tờ tiền mệnh giá 20 nghìn đồng được nhóm thanh niên cuộn tròn thành ống hút và thu tại mặt bàn 3 túi nilon bên trong có chất kết tinh màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi tàn tiệc tất niên, mọi người rủ nhau đi mua mua ma túy về quán karaoke nói trên để sử dụng, khi kiểm tra, 16 thanh niên này đều dương tính với ma túy.

Chất màu trắng nghi ma túy được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh: H.Yến

Được biết, 16 thanh niên có tuổi đời còn trẻ không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập chơi bời và đến từ các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh. Trong số đó, có đối tượng Chu Quốc Khanh (29 tuổi), trú tại thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc (cùng huyện Văn) vừa mãn hạn tù về tội giết người, mới ra tù.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Văn Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật