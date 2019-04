Tấn công bạn nợ tử vong, người thân mang quan tài đặt trước nhà

Chủ tịch UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) Trần Thượng Hoàn sáng nay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết.

Thông tin ban đầu, tối qua, ông Nguyễn Thọ Tuyên (SN 1970, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) xảy ra mâu thuẫn với ông Vũ Văn Minh (trú tại xã Trung Thành).

Trong lúc xô xát, ông Minh dùng xẻng tấn công khiến ông Tuyên bị thương nặng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, ông Minh đến cơ quan công an để đầu thú.

Người nhà mang thi thể nạn nhân đến nhà ông Minh phản đối

Bức xúc trước cái chết của ông Tuyên, người nhà đưa thi thể nạn nhân đến ngôi nhà đang làm của ông Minh để yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người nhà nạn nhân cho hay, ông Tuyên có vay nợ ông Minh một khoản tiền. Chiều 27/4, khi ông Tuyên đến ngôi nhà đang làm của ông Minh để trả nợ thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Tối qua, Công an huyện Yên Thành cùng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân ông Tuyên tử vong.

Ông Hoàn cho biết, nạn nhân lâu nay làm ăn trong miền Nam, vừa về thăm nhà. Còn ông Minh mới mua đất, làm nhà ở xã Trung Thành.

Theo Vietnamnet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật