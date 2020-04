Tâm thư của con trai vị giám đốc doanh nghiệp từng bị Đường 'Nhuệ' chiếm đóng

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, sau khi Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) trú tại phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội Cố ý gây thương tích, nhiều vụ việc, nạn nhân trước đó có liên quan đến đối tượng này dần được hé lộ.

Cụ thể, năm 2017 ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết (Công tyTNHH Lâm Quyết), trú tại phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) có vay của vợ chồng Đường 1,7 tỷ đồng không xác định thời hạn để phục vụ việc kinh doanh. Cuối năm 2017, vợ chồng Đường yêu cầu phải trả tiền. Tuy nhiên, do việc làm ăn của công ty đang bế tắc nên ông Lẫm không đủ tiền để trả và xin khất nợ nhưng Đường không đồng ý.

Trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết bị đàn em Đường Nhuệ chiếm đóng và đập phá tài sản. Ảnh: K.M

Ngày 3/10/2017, Đường cho đàn em xuống Công ty TNHH Lâm Quyết ăn ngủ tại chỗ. Hôm sau, công nhân tới làm việc thì bị nhóm người của Đường cầm hung khí đuổi đi hết. Tiếp đó, đối tượng liên tục gọi điện thoại cho ông Lẫm ép bán công ty và ủy quyền công ty này cho Đường để trả nợ. Đến 19/10/2017, đàn em của Đường rút khỏi cơ sở sản xuất của ông Lẫm.

Tuy nhiên, sau đó toàn bộ giấy tờ của công ty cũng như tài sản, đồ đạc, máy móc nhà xưởng bị Đường cho người vận chuyển đi hết. Lúc này, gia đình ông Lẫm làm đơn gửi Công an TP. Thái Bình trình báo bị Nguyễn Xuân Đường dọa giết, cướp phá, tẩu tán, hủy hoại tài sản. Đến 29/3/2018, gia đình ông Lẫm nhận được thông báo của Công an TP. Thái Bình về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Tâm thư của anh Hà - con trai Giám đốc công ty TNHH Lâm Quyết. Ảnh: TL

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây, anh Nguyễn Văn Hà (con trai chủ doanh nghiệp Lâm Quyết) đã viết tâm thư mong mỏi nhà chức trách sở tại sớm giải quyết dứt điểm sự việc, trả lại công bằng cho gia đình mình.

Nội dung tâm thư, anh Nguyễn Văn Hà nêu:

"Dưới vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản cùng các hoạt động từ thiện, tổ chức sự kiện hoành tráng, vợ chồng Đường Dương đã khoác lên cho mình một bộ mặt mĩ miều nhằm che mắt thế gian. Nhưng đằng sau vỏ bọc đó là một tổ chức xã hội đen do vợ chồng Đường Dương cầm đầu hoạt động trong các lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, ép đấu giá diễn ra trong thời gian dài tại tỉnh Thái Bình…

Gia đình tôi cũng là một nạn nhân của vợ chồng Đường Dương. Từ việc gia đình tôi vay vợ chồng này một khoản tiền để rồi bị Đường ép ủy quyền bàn giao công ty của bố mẹ tôi để trừ nợ.

Đàn em của Đường "Nhuệ" chiếm đóng Công ty TNHH Lâm Quyết. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Khi bố mẹ tôi không đồng ý, Đường đe dọa sẽ cho đàn em giết bố mẹ tôi và xác định nuôi đàn em trong tù, cho đàn em xuống cướp công ty của gia đình tôi, lấy đi tài sản và giấy tờ của công ty.

Qua sự việc trên gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công TP Thái Bình. Nhưng việc thụ lý đơn và trình tự giải quyết như thế nào....?

Ngày 29/3/2018, Trung tá Cao Giang Nam - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Cũng vì quyết định này mà Viện KSND tỉnh Thái Bình lấy đó làm căn cứ buộc tội bố mẹ tôi trong một vụ án khác cũng do Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình thụ lý.

Bên trong xưởng sản xuất Công ty Lâm Quyết trống trơn. Ảnh: K.M

Bản thân tôi đã có nhiều đơn kiến nghị, đề nghị gửi tới các cấp cơ quan chức năng có thẩm quyền nhưng không được hồi đáp. Để rồi trong công tác tôi chỉ được xếp hoàn thành nhiệm vụ vì lý do tôi có đơn thư vượt cấp…

Nhớ lại những ngày Đường - Dương chưa bị bắt, rất nhiều lần tôi bị đàn em của Đường đuổi đánh. Có những lần để trốn tránh sự truy đuổi ấy, tôi phải chạy vào nhà dân, trèo qua 3, 4 nhà để ẩn nấp và nhờ đồng nghiệp mặc cảnh phục xuống để đón…

Năm 2019, khi phiên tòa sơ thẩm xét xử bố mẹ tôi tại TAND tỉnh Thái Bình, cả một đội đàn em của Đường vây kín từ ngoài cổng đến phòng xét xử, tìm cách đe dọa, gây sức ép với luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho bố tôi.

Từ những sự việc trên, không riêng gì tôi mà rất nhiều cán bộ của các nơi, người dân tại Thái Bình luôn đặt ra câu hỏi: Tại sao Đường có thể lộng hành một cách trắng trợn như thế? Liệu rằng có ai đó đằng sau chưa làm tròn trách nhiệm, dung túng cho các hành vi của Đường?

Chân dung vợ chồng Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: TL

Bản thân tôi nhiều khi cũng gần như không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì, nhưng từ khi Thượng tá Nguyễn Thanh Trường về nhậm chức Giám đốc công an tỉnh, đặc biệt là sự quyết tâm truy quét tội phạm của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng các phòng ban nghiệp vụ đã cho tôi cũng như người dân Thái Bình vững tin hơn…

Tôi mong rằng, Ban Giám đốc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường về vụ việc của gia đình tôi theo nội dung đơn thư tôi gửi trước đó".

Cũng trong chiều 21/4, qua công tác điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, hôm nay 21/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình phê chuẩn.



