Tâm sự của cụ bà có con trai cầm dao đánh cha: Vẫn mong con sớm về đoàn tụ với gia đình

Ngày 27/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh một cụ ông khoảng hơn 80 tuổi đang ôm chân người con trai.

Người con trai này này luôn miệng chửi bới, tay cầm một con dao vật lộn bố ngoài sân. Bên cạnh, một bà cụ can ngăn nhưng người đàn ông vẫn đấm cụ ông liên tục khiến cụ bị thương, máu chảy trên mặt.

Clip được người cháu ruột quay lại và phát tán lên mạng xã hội đã gây bức xúc bức xúc dư luận.Chiều 28/4, PV đã tìm đến căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác định người đàn ông đánh cụ già là Nguyễn Hoàng Minh (40 tuổi, ngụ ấp Hóa Nhật, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Cụ ông bị chảy máu trên đầu là cha ruột của Minh, cụ Nguyễn Văn B (84 tuổi).

Nguyên nhân sự việc là do mẫu thuẫn với chị ruột khi kéo dây điện đi qua nhà mình, sẵn có rượu trong người, Minh cãi nhau với chị.

Thấy vậy, ông B vào can ngăn thì Minh chửi bới, xô xát với cha ruột. Khi mẹ ruột là bà Đào Thị C (80 tuổi) vào can ngăn nhưng Minh vẫn hung hăng, không dừng lại, tiếp tục xô xát với cha ruột khiến ông bị chấn thương vùng đầu.

Bà C cho hay, đây không phải là lần đầu tiên nghịch tử đánh cha mình gây thương tích mà đã nhiều lần hành hung ông. Nhưng vì thương con, bà vẫn cam chịu, không làm đơn tố cáo.

Vết thương Minh gây nên cho đấng sinh thành của mình.

Ngay sau khi xảy ra sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt xuống gia đình để tìm hiểu lấy lời khai các nhân chứng và đưa Minh về trụ sở để tạm giữ.

"Gia đình chỉ có mỗi thằng con trai, sự việc đã xảy ra như ngày hôm nay tôi vẫn muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết cho con bà để nó sớm về đoàn tụ với gia đình", cụ bà nói trong tiếng nấc nghẹn.

Theo chính quyền địa phương cho biết, Minh có 2 tiền án về hành vi "Trộm cắp tài sản" vào năm 1996 và năm 2008.

Hiện Công an thị xã Tân Uyên đang tiến hành giám định thương tích của ông B, cha của Minh để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

