Tạm giữ đối tượng hành hung bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất

BSCKII. Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Thạch Thất cho biết, bệnh viện đã kết hợp với công an xã để xử lý sự việc. Ngày hôm qua, khi nhận được tin báo, công an xã đã kịp thời có mặt, khống chế đối tượng. Lực lượng công an huyện cũng có mặt và hiện nay đang tạm giữ đối tượng hành hung bác sĩ.

Theo những nhân chứng chứng kiến vụ việc, bác sĩ Dương bị bố cháu bé cầm ly thủy tinh ném vào. Sau khi ném vào bác sĩ, đối tượng đã bỏ chạy nhưng được người nhà gọi quay lại bệnh viện và đã bị bảo vệ bệnh viện tạm giữ.

Theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh - chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, đã có hàng chục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào bệnh viện hành hung, đe dọa y, bác sĩ, gây rối làm mất an ninh trật tự tại bệnh viện. Thậm chí, một số đối tượng còn lợi dụng các sự cố y khoa để đe dọa, tống tiền… bác sĩ và bệnh viện.

Cũng theo ông Khuê, các vụ xảy ra chủ yếu ở BV tuyến tỉnh (chiếm 60%), BV tuyến trung ương (chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công, hành hung chủ yếu là bác sĩ (chiếm 70%), tiếp đến là điều dưỡng (chiếm 15%).

Theo Infonet.vn