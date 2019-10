Khởi tố 9X đưa thiếu nữ vào nhà trọ để ân ái

Ngày 19/10, Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Huỳnh Đức (22 tuổi, ngụ phường 3, thị xã Ngã Năm) về tội Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Cơ quan điều tra cho biết Đức và N.N.N (sinh ngày 18/4/2006), ở xã Tân Thạnh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) quen nhau qua mạng xã hội. Sau nhiều lần điện thoại tâm sự, hai người quyết định gặp nhau vào sáng 12/10.

Hôm đó, Đức chạy xe máy đến nhà N. để chở bạn gái về nhà mình chơi. Khi đến gần chợ Nhu Gia (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên), Đức nói sức khỏe không tốt nên thuê một phòng của nhà trọ gần cầu Cần Đước để nghỉ.

Tại phòng trọ, hai người sau đó quan hệ tình dục với nhau nhiều lần, rồi Đức chở N. ngược về nhà thiếu nữ. Lúc này, bà ngoại và dì của N. thấy cháu gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi thì bị hại kể những chuyện đã làm với Đức.

Nhận được tin báo của gia đình N., công an sở tại đã tạm giữ Đức. Bị can sau đó được bàn giao cho Công an huyện Mỹ Xuyên điều tra theo thẩm quyền.

