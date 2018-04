Tạm giam đối tượng 9X lên mạng Internet học cách chế tạo súng để bán

Chiều 7/4, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Võ Đình Thưởng (SN 1992), trú thôn Thị Tứ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, để điều tra làm rõ hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Thưởng tại cơ quan công an.

Sau một thời gian dài theo dõi, ngày 30/3, lực lượng trinh sát Công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang Võ Đình Thưởng khi y đang tàng trữ trái phép 2 khẩu súng tự chế.

Khám xét chỗ ở của Thưởng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều vật dụng chế tạo súng gồm máy mài, dũa, cờ lê, lò xo phanh xe máy, miếng thép định hình súng, miếng thép có đục lỗ...

Tại cơ quan điều tra, Võ Đình Thưởng khai nhận đối tượng đã tự mua những vật dụng trên, nghiên cứu tài liệu ở trang mạng xã hội để tự chế súng, mỗi khẩu được bán ra với giá 3 triệu đồng.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An kết luận giám định 2 khẩu súng tự chế thu giữ của đối tượng là “Súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng”.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Người đưa tin