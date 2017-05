Tài xế Nghệ An kiện CSGT bị bác toàn bộ đơn kiện

Sáng 29/5, sau 5 ngày nghị án, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã tuyên bác toàn bộ đơn khởi kiện của tài xế Phan Đình Anh (35 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đối với ông Trần Ngọc Tú – Trưởng Công an TP Vinh về quyết định xử phạt hành chính của CSGT Công an TP Vinh đối với tài xế này về lỗi vi phạm biển cấm gây nhiều tranh cãi.

Ngoài bác đơn khiếu kiện vi phạm biển cấm, HĐXX còn bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hơn 45 triệu đồng khi xe tải bị CSGT Công an TP Vinh giữ 9 ngày của tài xế Anh.

Các bên liên quan nghe phán quyết của tòa. Ảnh: V.Đồng

Theo hồ sơ sự việc, vào lúc 10h40 ngày 8/3/2016, tại đường Lê Lợi (phường Lê Lợi, TP Vinh) tổ công tác thuộc CSGT Công an TP Vinh đã ra hiệu dừng xe 37C – 17832 do tài xế Phan Đình Anh điều khiển vì vi phạm lỗi “đi vào đường cấm”.

Tuyến đường này có cắm biển 106 B cấm xe ô tô tải trên địa bàn TP Vinh theo Quyết định số 43, Quyết định số 10 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông và cấm loại xe tải có trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng cho phép tham gia giao thông theo thiết kế) từ 4 tấn trở lên và cấm xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên… hoạt động từ 6h – 22h).

Tuy nhiên, tài xế Phan Đình Anh cho rằng mình không vi phạm vì thời điểm này xe không chở hàng nên trọng lượng chỉ 3,4 tấn.

Tổ công tác đã giải thích cho tài xế Phan Đình Anh hiểu theo Quyết định số 43, Quyết định số 10 của UBND tỉnh Nghệ An thì tuyến đường này cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng cho phép tham gia giao thông theo thiết kế) từ 4 tấn trở lên.

Trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho chiếc xe 37C – 17832 thì khối lượng bản thân của xe là 3,4 tấn, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 3,9 tấn, số người chở 3, khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông là 7,5 tấn.

Như vậy, xe của anh Phan Đình Anh dù không chở hàng nhưng theo thiết kế của xe (7,5 tấn) đi vào tuyến đường có cắm biển 106 B theo Quyết định số 43, Quyết định số 10 của UBND tỉnh là vi phạm.

Trong phiên tòa ngày 24/5, ông Hoàng Duy Hà – Phó trưởng Công an TP Vinh giải thích để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và sự phát triển của TP Vinh thì UBND tỉnh có Quyết Định số 43, Quyết định số 10. Việc xe anh Phan Đình Anh điều khiển xe có thiết kế 7,5 tấn khi đi vào đường này là vi phạm vào biển báo tại đây.

Ông Hà giải thích thêm, nếu xe có thiết kế dưới 4 tấn mà chở hàng có tải trọng 7 tấn khi đi vào đường này thì không vi phạm biển báo trên mà vi phạm về một lỗi khác. Cụ thể là lỗi về tải trọng cần phải có thiết bị cân để xử lý.

Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn cho rằng – nếu áp dụng biển báo 106 B theo quy chuẩn quốc gia thì anh Phan Đình Anh điều khiển xe tải BKS 37C – 17832 (lúc này tổng trọng lượng hơn 3,4 tấn vì chở thêm 1 phụ xe) thấp hơn biển báo tại đường Lê Lợi là 4 tấn thì hoàn toàn đúng pháp luật, CSGT Công an TP Vinh xử phạt tài xế Phan Đình Anh là sai hoàn toàn.

Mặc khác, CSGT Công an TP Vinh áp dụng Quy định 43, Quy định 10 của UBND tỉnh Nghệ An là quy định dưới luật để xử phạt tài xế Phan Đình Anh là không đúng.

Sau khi nghe phán quyết của tòa, bà Trương Thị Minh (chủ doanh nghiệp Võ Minh) được tài xế Anh ủy quyền tham dự phiên tòa cho biết, không đồng ý với quyết định này của tòa và sẽ kháng cáo bản án này.

V. Đồng