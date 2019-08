Tài xế Grab bị cướp xe vì không chịu chở khách đi mua ma túy

Ngày 31/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngô Hồng Hải theo quy định của pháp luật.

Ngô Hồng Hải.

Tại đây, Hải rủ anh T. chở đi mua ma túy nhưng anh này không đồng ý. Nghi phạm lập tức lấy mũ bảo hiểm đánh anh T. và cướp chiếc xe máy để đi mua ma túy.

Khoảng 1h ngày 27/7, Ngô Hồng Hải (22 tuổi, trú tại khu 5, Thụy Liễu, Cẩm Khê, Phú Thọ) đến lán vật liệu xây dựng tại phường Mộ Lao, Hà Đông thì gặp anh T. (28 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) là xe ôm công nghệ Grab đang đứng trú mưa.

Nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã triển khai lực lượng rà soát các khu vực trên địa bàn để truy lùng nghi phạm. Đến 2h20 cùng ngày, Công an phường Mộ Lao cùng lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được Ngô Hồng Hải.

