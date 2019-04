Tài khoản bất ngờ có 5 tỷ, nam thanh niên vô tư rút tiêu xài

Ngày 26/4, Công an quận 1 đã mời Cù Chi Nguyên (19 tuổi) lên trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ về việc chiếm một số tiền lớn trong tài khoản do ngân hàng chuyển nhầm.

Theo Công an quận 1, Nguyên nhận được gần 5 tỷ đồng do một ngân hàng có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) chuyển vào tài khoản vào đầu tháng 4. Biết ngân hàng chuyển nhầm nhưng nam thanh niên vẫn rút ra tiêu.

"Người này rút hơn trăm lần ở nhiều trụ ATM trên địa bàn TP với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng ", một cán bộ điều tra nói.

Đại diện Công an quận 1 cho biết chưa có quyết định tạm giữ thanh niên trên.

