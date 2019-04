Mới đây mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh cho rằng Ngô Khá Bá (SN 1993, còn gọi là Khá “bảnh”) sẽ được tại ngoại chỉ sau vài ngày bị Công an Bắc Ninh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nội dung được đăng tải có đoạn: "Theo vài nguồn tin được cho là chính xác: Khá Bảnh sẽ được tại ngoại, nhưng công an sẽ tiếp tục theo dõi để đưa ra quyết định chính thức".

Trao đổi với phóng viên ngày 7/4, đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Thông tin này chỉ là tin đồn, hoàn toàn sai sự thật.

“Không có chuyện Khá “Bảnh” được tại ngoại vào lúc này. Công an vừa khởi tố và tạm giam Khá về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Do đó, Ngô Khá Bá sẽ phải đối diện với mức án nghiêm khắc của pháp luật, ít nhất cũng phải hơn 7 năm nữa mới được tại ngoại. Hiện, Khá đang bị tạm giam tại Công an tỉnh Bắc Ninh", Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Trước đó, vào chiều 3/4, đại tá Nguyễn Văn Long cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh, còn được gọi với cái tên Khá "Bảnh”) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Còn 4 người khác gồm: Trịnh Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", SN 1992, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Quang (SN 1987, HKTT tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn); Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, HKTT tại thị xã Từ Sơn); Ngô Lương An (SN 1985, HKTT tại huyện Tiên Du) bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc.

Được biết, Khá "Bảnh" có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi, Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Thời gian gần đây, Khá "Bảnh" nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội nhưng với những hình ảnh không đẹp. Có rất nhiều clip mô tả những cuộc ăn chơi thác loạn của nhân vật này và nhiều người trẻ.

Trước đó, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip Khá "Bảnh" đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện.

Chiều 21/3, lực lượng chức năng cũng lập biên bản hành chính xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Khá “Bảnh” đứng trước mức án tới 17 năm tù Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Hoàng Nguyên Hồng (Đoàn luật sư TP Hà Nộị) cho biết: Trường hợp phạm tội Đánh bạc theo Điều 321 và tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322, BLHS năm 2015 thì mức hình phạt cho cả hai tội danh tối thiểu là 18 tháng tù và tối đa là 17 năm tù tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm. Vì vậy, trong trường hợp có căn cứ xác định Khá “Bảnh” phạm cùng lúc hai tội này thì mức hình phạt cao nhất mà Khá có thể phải chịu lên tới 17 năm tù. “Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nếu Cơ quan công an xác định Ngô Bá Khá phạm thêm các tội khác, hình phạt của Khá sẽ tiếp tục được cộng thêm theo mức hình phạt tương ứng”, luật sư Hồng cho hay.

