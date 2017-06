Sự thật chồng xích cổ vợ, đánh gãy tay con trai ở Thái Bình

Hôm nay (5/6), trên mạng xã hội Facebook lan truyền một số hình ảnh kèm theo đó là dòng thông tin nói về người chồng xích cổ vợ, đánh nhau với con trai khiến người con này bị gãy tay.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sự việc trên xảy ra tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình).

Xác nhận với PV, ông Trần Quốc Hội – Phó chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết: "Hình ảnh trên đúng là xảy ra tại một gia đình trên địa bàn xã chúng tôi. Tuy nhiên, một số thông tin trên mạng xã hội hiện nay chưa hoàn toàn chính xác”.

Hình ảnh chị T. bị chồng dùng xích khoá vào cổ. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Theo Phó chủ tịch UBND xã, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình cho nên anh Lại Thanh Tùng (SN 1973) trú tại xóm 4, xã Trà Giang đã dùng xích khóa cổ vợ là chị P.T.T (SN 1980).

Thấy mẹ bị bố hành hung, cháu L.T.T (SN 2002, con trai) đã vào căn ngăn. Trong quá trình đó đã xảy ra xô xát giữa 2 bố con và không may cháu T. bị gãy tay.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng của xã Trà Giang đã kịp thời có mặt tại nơi xảy ra sự việc, yêu cầu anh Tùng mở khóa cho vợ và đưa người con trai đi cấp cứu.

Do sự việc vượt ngoài khả năng thẩm quyền, vì vậy Công an xã Trà Giang đã thông tin và báo cáo Công an huyện Kiến Xương về xử lý.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Xương đã cử đơn vị về địa phương phối hợp với chính quyền sở tại triệu tập anh Tùng về trụ sở công an xã làm việc.

Đồng thời, lập biên bản sự việc, thu thập chứng cứ lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đức Tuỳ