Sự thật bất ngờ vụ tài xế taxi mất tích sau khi chở khách

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã đưa lái xe Lê Hồng Quân (SN 1986, quê Thanh Liêm, Hà Nam) trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội từ tỉnh Bình Dương về Ninh Bình để làm rõ việc dựng hiện trường giả gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng.

Trước đó, sáng 14/11, người dân thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phát hiện xe ô tô Innova mang BKS 30A – 329.19 (logo hãng taxi Mai Linh Đông Đô) để ở cổng làng nhưng không thấy lái xe đâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời điểm khám nghiệm xe, bên trong xe taxi có nhiều vết máu và 1 chiếc kính râm bị vỡ vụn. Qua xác minh, lái xe này là Lê Hồng Quân, trước đó một ngày anh này lái xe từ Hà Nội về Ninh Bình.

Trích xuất từ camera, cảnh sát phát hiện người đàn ông mặc quần áo tối màu đi ra từ taxi chính là Lê Hồng Quân.

Ban đầu, Công an tỉnh Ninh Bình xác định đây là vụ việc nghiêm trọng và phức tạp, có dấu hiệu của tội giết người, cướp tài sản. Nhiều nghi vấn đối tượng gây án từ nơi khác rồi chuyển đến Ninh Bình để phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình rà soát, Cảnh sát hình sự phát hiện, khoảng 12h05 ngày 13/11 tại khu vực phát hiện xe của anh Quân có một đối tượng nghi vấn đi bộ, mặc quần áo tối màu, đeo ba lô tối màu, mang một khẩu trang sáng màu (camera an ninh người dân ghi lại được), hình dáng nhận dạng rất giống với đặc điểm của lái xe Quân.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT xác định đây không phải vụ giết người, cướp tài sản và chuyển hướng điều tra. Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Công an các địa phương như: Hà Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương.

Sau nhiều ngày truy tìm, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện anh Lê Hồng Quân xuất hiện ở thành phố Cần Thơ. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt tại Bình Dương, tuy nhiên Quân đã di chuyển sang tỉnh Bình Dương.

Khoảng 11h30 ngày 20/11, các trinh sát đã truy tìm được anh Lê Hồng Quân khi đang ở tại Ấp 1, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ban đầu, anh Quân khai nhận, do muốn tìm cuộc sống mới nên sáng 13/11 đã lái xe taxi BKS 30A - 329.19 về Ninh Bình và đỗ tại đầu đường vào thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), mục đích để công ty dễ tìm thấy xe.

Nam lái xe sau đó tự dùng dao lam rạch tay cho máu vương vãi trong xe, bẻ kính đeo mắt, tháo sim điện thoại vứt trong xe nhằm mục đích tạo hiện trường giả rồi bỏ đi, mục đích để gia đình không liên lạc được và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của Công ty và Cơ quan Công an.

Nhật Tân