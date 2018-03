Sự sống mong manh của 2 cô gái bị biến thành “đuốc sống”

Sự việc kinh hoàng

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đau thương trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 20/3 tại một dãy trọ của công nhân thuộc địa phận phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Trao đổi với PV, bà N.T.L (nhân chứng vụ việc) kể: “Tôi vừa đặt lưng xuống giường nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ dãy trọ bên cạnh. Sang đến nơi, tôi thấy trong căn phòng trọ có 2 cô gái trẻ đang giãy giụa trong đau đớn. Trước tình huống cấp bách, mọi người xông vào tìm cách dập lửa trên người các nạn nhân, rồi khẩn trương đưa tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu”.

Được biết, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là một căn phòng trọ vỏn vẹn chưa đến 10m2. Khi ngọn lửa được khống chế, mọi đồ đạc đã bị thiêu trụi hoàn toàn. Trong phòng nồng nặc mùi xăng. Sự việc ngay lập tức được người dân báo tới cơ quan chức năng để giải quyết. Danh tính của hai nạn nhân nhanh chóng được xác nhận là Phạm Thị Thu Hiền (SN 1995, quê thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Mơ (Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Anh Phạm Xuân Đức Hoàng (SN 1991, anh trai nạn nhân Hiền) cho biết, chiều 21/3, gia đình đã đưa Hiền từ bệnh viện về quê ở huyện Tam Đảo vì thương tích quá nặng. Tuy nhiên, sau khi về nhà, thấy Hiền có tiến triển tốt, gọi hỏi vẫn biết và ra hiệu được nên sáng 22/3, gia đình tiếp tục thuê xe cấp cứu đưa Hiền xuống Viện Bỏng quốc gia với hi vọng có điều thần kỳ xảy ra. Được biết, nạn nhân Hiền nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân mức độ 92%, cơ hội sống rất mong manh.

Trong khi đó, nạn nhân Nguyễn Thị Mơ cũng bị bỏng khá nặng. Theo nguồn tin mà PV có được, khi Hiền bị nam thanh niên “tưới xăng” lên người và châm lửa đốt, Mơ đã chạy tới dập lửa cứu bạn. Nhưng do xăng cháy dữ dội, Mơ cũng bị lửa bén vào người gây bỏng nặng. Hiện, Mơ cũng được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia với mức độ bỏng hơn 80%.

Nhiều bạn bè của nạn nhân Hiền tiết lộ, Hiền yêu một nam thanh niên có địa chỉ tại phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên). Gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Rất có thể nam thanh niên này liên quan đến việc đốt phòng trọ.

Hai nạn nhân có hoàn cảnh khốn khó

Được biết, hai nạn nhân trong vụ việc trên đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Nạn nhân Phạm Thị Thu Hiền học hết cấp 3 thì đi làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang. Nhà làm nông nghiệp, gia cảnh nghèo khó, để có tiền chạy chữa cho Hiền, gia đình phải đi vay mượn tiền với hy vọng “còn nước, còn tát”. Một bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia cho biết, tình hình của bệnh nhân Hiền khá nặng. Những trường hợp bị bỏng nặng như vậy chưa có trường hợp nào sống sót.

Ngồi ngoài hành lang Viện Bỏng quốc gia, bà Phùng Thị Điểm (mẹ nạn nhân Hiền) như người mất hồn. Khi chúng tôi hỏi chuyện, bà không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Nhìn hình ảnh cô con gái tội nghiệp phải băng bó toàn thân, đang phải từng giờ, từng phút giành giật sự sống, bà Điểm nói trong nước mắt: “Giờ tôi sợ mất con gái lắm, tỷ lệ sống của Hiền rất mong manh. Nhà làm nông lại nghèo khó cũng chỉ biết đi vay mượn để lo cho con. Mong các bác sĩ còn nước còn tát cố gắng cứu chữa cho Hiền để con lại trở về như ngày xưa".

Còn theo thông tin từ người nhà nạn nhân Mơ, tình hình sức khỏe của Mơ cũng rất nguy kịch, gia đình không có điều kiện để chi trả viện phí. Bố mẹ Mơ đã ly hôn, mỗi người sống một nơi. Mẹ của Mơ hiện bị ung thư, thường xuyên phải đi viện điều trị. Khi xảy ra vụ việc, người mẹ do cũng đang nằm viện nên không thể đến bệnh viện chăm Mơ được, chỉ có mỗi bà ngoại túc trực.

Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Trong khi đó, một lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhận định vụ việc này có thể liên quan đến chuyện tình cảm. Cơ quan công an nhận định bạn trai của nạn nhân Hiền có thể liên quan đến vụ việc nên đang tiến hành truy bắt.