Sự hối hận muộn màng của Bí thư bản vướng vòng lao lý

Sinh ra và lớn lên ở vùng rẻo cao của miền biên viễn, Xồng Bá Chia (sinh năm 1981) được gia đình cho ăn học đến nơi đến chốn với trình độ 12/12, và được xem là một trong những người nhiều chữ nhất của bản Piêng Luống (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Không chỉ có trình độ, trước khi bị bắt, Xồng Bá Chia còn là một đảng viên được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ bản Piêng Luống.

Là một cán bộ thôn trẻ, năng nổ, nhiệt tình, có uy tín nên rất nhiều lần Xồng Bá Chia cùng các cán bộ cấp trên đi tuyên truyền về những tác hại khôn lường của ma túy cho nhân dân trong bản biết.

Thế nhưng, Chia không thể ngờ rằng có ngày chính mình lại phải ra hầu tòa với tội danh liên quan đến ma túy. Chỉ vì hoa mắt trước món tiền 10 triệu đồng, Xồng Bá Chia đã nhận lời đi vận chuyển ma túy thuê để rồi giờ phải trả giá bằng bản án 20 năm tù.

Ngày 18/3/2019, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Xồng Bá Chia về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Xồng Bá Chia tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 21/12/2018, Xồng Bá Chia đang trên đường đi lên trang trại của nhà mình ở xã Tri Lễ để chăn bò thì gặp một người đàn ông dân tộc Mông, người Lào nhưng không nói rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể.

Người đàn ông này đặt vấn đề thuê Chia đi giao ma túy sẽ được trả 10 triệu đồng tiền công. Một thoáng đắn đo, lưỡng lự, Chia gật đầu đồng ý. Lập tức, người đàn ông đưa cho Chia 1 túi ni-lông màu đen, bên trong có 58 gói chứa các viên nén màu hồng và dặn Chia: “Khoảng 3 giờ ngày 22/12/2018, em cầm ma túy đến cầu Huồi Luống, thuộc bản Piêng Luống, xã Tri Lễ sẽ có người đến nhận”.

Sau đó, Chia cầm túi ma túy trên về cất giấu ở gốc cây gần nhà và làm theo đúng như lời người đàn ông Lào dặn. Tuy nhiên, khoảng 4 giờ ngày 22/12/2018, khi đang đợi đối tác đến nhận “hàng” thì Xồng Bá Chia bị lực lượng Bộ đội Biên Phòng Nghệ An phối hợp với Đội kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh (Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, 58 gói chứa các viên nén màu hồng gửi tới giám định đều là ma túy, có tổng khối lượng 1.102,2 gam.

Ngày 18/3, vượt quãng đường 200 km từ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để xuống thành phố Vinh dự phiên tòa xét xử chồng, vợ bị cáo Chia đưa theo 2 người con xuống gặp bố. Cả nhà gặp nhau chốn công đường khiến bị cáo Chia hết sức ân hận, day dứt, nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Suốt phiên xét xử, ngồi dự phía dưới, người vợ trẻ lặng lẽ khóc, các con cũng khóc theo. Chỉ trong phút bốc đồng, chỉ 10 triệu đồng tiền công được nhận khi vận chuyển thuê ma túy, Xồng Bá Chia đã đẩy cả gia đình vào ngõ cụt, không lối thoát.

Tại phiên tòa, Xồng Bá Chia thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình: “Do bản thân nhận thức pháp luật còn hạn chế, tại thời điểm đó, con lại đang bị ốm cần tiền chữa trị nên khi người đàn ông người Lào đặt vấn đề, bị cáo thấy được số tiền lớn nên lòng tham nổi lên, dẫn đến phạm tội. Bị cáo biết mình đã sai và rất hối hận về việc mình đã làm, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm có cơ hội về với gia đình, làm việc nuôi dưỡng các con, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra”.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Xồng Bá Chia 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho những ai đang muốn kiếm tiền nhanh chóng bằng con đường phi pháp và là cái giá phải trả quá đắt cho lòng tham của một cựu đảng viên, cán bộ trẻ.

