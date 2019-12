Sự cô độc khi hầu tòa của kẻ vận chuyển ma túy vì món nợ “ân tình”

Phiên tòa xét xử Trương Quang Thịnh không có bóng dáng người thân tham dự. Vợ bị bệnh, con còn nhỏ nhưng người đàn ông này không chịu khó làm ăn mà thường xuyên tụ tập với bạn bè xấu rồi nghiện ma túy lúc nào không hay. Thậm chí, Thịnh còn có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn bà khác... Khi được một người bạn nhờ đi giao giúp ma túy, Thịnh đã đồng ý vì muốn trả món nợ "ân tình". Bị cáo không thể lường được mức án mình phải nhận lại cao đến như vậy.

Vận chuyển "giúp" ma túy?

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử Trương Quang Thịnh (SN 1989, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời điểm bị bắt, Thịnh có vẻ tiều tụy và xanh xao hơn nhiều. Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Quang Thịnh không có người thân hay bạn bè đến tham dự.

Được cán bộ dẫn giải đến phòng xử án, Thịnh ngồi lặng lẽ sau bục khai báo. Thỉnh thoảng, bị cáo nhìn xuống xem có ai đến tham dự để dặn dò điều gì đó. Không thấy ai, Thịnh thất vọng cúi mặt xuống đất, hai tay siết chặt vào nhau. Theo tìm hiểu, Trương Quang Thịnh sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Yên Thành. Mới 30 tuổi, nhưng Thịnh đã trải qua 2 đời vợ.

Người vợ đầu của Thịnh đã qua đời sau cơn bạo bệnh để lại đứa con mới 8 tháng tuổi. Vợ ra đi để lại con thơ khiến cho cuộc sống của Thịnh rất khó khăn. Sau 4 năm trời, nhìn sống cảnh "gà trống nuôi con" một người thân đã giới thiệu cho Thịnh một cô gái sinh năm 1991. Mặc dù biết rõ cô gái đó bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, sức khỏe yếu, nhưng Thịnh vẫn chấp nhận lấy làm vợ.

Người vợ thứ hai mắc chứng động kinh, mỗi khi trái gió trở trời lại lên cơn co giật. Hai đứa con nhỏ Thịnh đành phải nhờ ông bà nội, ngoại chăm sóc. Vợ bệnh, con thơ, đáng lẽ Trương Quang Thịnh phải cố gắng làm lụng tiết kiệm tiền lo cho gia đình nhưng Thịnh lại thường xuyên la cà với đám bạn bè xấu. Tụ tập ăn chơi rồi Thịnh nghiện ma túy lúc nào không hay.

Từ ngày Thịnh mắc nghiện, cuộc sống gia đình càng bi đát hơn. Tuy nhiên, Thịnh bỏ bê tất cả chạy theo "nàng tiên nâu". Bao nhiêu tài sản quý giá trong nhà, hắn đều đưa đi bán để phục vụ "nàng tiên nâu". Mặc cho gia đình khuyên can hết lời nhưng Thịnh vẫn không thể thoát khỏi ma túy. Thậm chí, Trương Quang Thịnh còn tham gia vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Rồi đó như một quy luật, Thịnh đã bị công an bắt giữ cùng với tang vật. Cụ thể, vào chiều 11/6, Trương Quang Thịnh đi xe máy từ huyện Yên Thành đến nhà Vi Thị Xuyến, trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để chơi. Đến trưa 12/6, Thịnh điều khiển xe máy chở Xuyến đến nhà một người tên Thô ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Ở nhà người đàn ông này, cả hai lấy ma túy ra sử dụng. Tiếp đó, Thô nhờ Thịnh đem ma túy và 1 cân điện tử đến ngã ba Châu Thôn cho 1 người đàn ông. Không một chút suy nghĩ, Thịnh đồng ý. Sau đó, Thịnh điều khiển xe máy chở Xuyến đi về. Khi đến khu vực xóm Chợ, xã Tri Lễ, Thịnh bị tổ công tác Công an huyện Quế Phong yêu cầu dừng xe. Nhưng bị cáo điều khiển với tốc độ cao, chạy đến khu vực bản Mờ, xã Châu Thôn, lấy gói ma túy treo ở giá xe vứt xuống cạnh đường phía bên phải, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Đến Km 255+300 QL 46 khu vực thị trấn Kim Sơn phát hiện lực lượng công an đang chốt chặn, Thịnh quay đầu xe bỏ chạy nhưng xe bị trượt ngã, bị cáo bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tổ công tác đã đưa Trương Quang Thịnh quay lại khu vực vứt gói nilon, phát hiện 20 gam ma túy tổng hợp dạng nén và 102 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Sau khi Trương Quang Thịnh bị bắt, cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe máy đối tượng đi là đồ trộm cắp mà có nên đã tiến hành trả lại cho người bị mất. Cơ quan chức năng sau đó đã tách thành vụ án khác và khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Cái giá phải trả cho kẻ đa tình

Hình như đã ăn năn nên tại phiên tòa, Trương Quang Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho biết, bản thân nghiện ma túy đã 5 năm nay. Bị cáo khai nhận mình vận chuyển ma túy không phải để lấy tiền công mà để trả nợ "ân tình". Món nợ đó xuất phát từ việc Thô đã cho Thịnh sử dụng miễn phí ma túy.

Bị cáo khai trước đó đã vài lần đến nhà Thô chơi và được người này cho ma túy sử dụng, do vậy, khi được Thô nhờ cầm "hàng" để đưa cho người khác bị cáo đã nhận lời. "Bị cáo vận chuyển ma túy không có ý để kiếm lời. Bị cáo không biết hành vi đưa hộ ma túy cho Thô lại bị tội nặng đến như vậy. Bị cáo hối hận về hành vi phạm tội của mình.Vợ bị cáo bị bệnh, con còn nhỏ, mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo để về chăm sóc họ", bị cáo Thịnh lí nhí nói.

Có một điều đặc biệt, tại phiên tòa, bị cáo Trương Quang Thịnh cũng thừa nhận người phụ nữ tên Xuyến đi cùng chính là nhân tình của mình. Trước ngày đến nhà Thô, bị cáo đã ở lại nhà của nhân tình một đêm. Về chiếc xe máy dùng để thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh khai mua của một người đàn ông buôn xe máy ở huyện Yên Thành. Bị cáo thừa nhận biết chiếc xe đó là của trộm cắp mà có, nhưng vẫn đồng ý mua vì giá rẻ.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Thịnh là nguy hiểm cho xã hội. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXXX tuyên phạt Trương Quang Thịnh 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với người đàn ông tên Thô, Thịnh không biết rõ địa chỉ cụ thể nên cơ quan chức năng không có căn cứ điều tra.

Còn đối với người phụ nữ tên Xuyến, không biết việc vận chuyển ma túy của Thịnh nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nghe mức án dành cho mình, bị cáo Trương Quang Thịnh khác bất ngờ, khuôn mặt rầu rĩ. Chỉ vì thiếu suy nghĩ Thịnh đã đẩy mình vào vòng lao lý. 20 năm tù không phải là mức án nhẹ. Hy vọng những ngày tháng ở trong tù, Thịnh sẽ cải tạo tốt để sớm về với gia đình.

