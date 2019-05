Sống chung với 2 bà vợ, người đàn ông U60 đi cặp bồ rồi sát hại người tình trẻ

Ngày 31/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mết (60 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Mết tại cơ quan công an.

Nạn nhân là chị N.T (40 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, cùng xã Tân Nhuận Đông, người tình của Mết). Nhắc đến đối tượng Mết, người dân địa phương không khỏi bất ngờ, bởi người đàn ông này hiện đang sống chung cùng lúc với hai bà vợ ở nhà.

Theo đó, Mết sống với bà Nguyễn Thu H. (55 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông) hơn 30 năm qua và có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Riêng bà Nguyễn Thị Ngọc P. (55 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông) cũng là "vợ" của ông Mết nhưng không cưới hỏi và không có giấy kết hôn. Cả hai bà vợ đều sống chung một nhà với ông Mết từ hàng chục năm nay nhưng họ đều không có con. Hai bà vợ của ông Mết đều thuận hòa, không hề có mâu thuẫn gì với nhau.

Theo bà H., trước đây, gia đình bà bán quán hủ tiếu tại nhà sau đó chuyển sang kinh doanh vựa nhãn rồi mua bán củi.

Tuy nhiên, sau đó ông Mết lại có bồ (chị T.) khiến kinh tế gia đình giảm sút, cả 2 bà vợ đều khuyên nhưng ông Mết không nghe.

Bà P. chia sẻ về người chồng của mình.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng ấp Tân Lập (xã Tân Nhuận Đông) cho biết, nạn nhân T. là người địa phương. Cả gia đình bà T. sống bằng nghề làm hủ tiếu và bỏ mối cho các quán ăn trên địa bàn. T. đã ly hôn chồng từ hơn 10 năm qua. Sau khi ly hôn chồng, hai người con (một trai và một gái) được T. nuôi dưỡng.

Trước đó, tối 23/5, tại nhà trọ M.Đ, thuộc ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành xảy ra vụ giết người. Nạn nhân được xác định là bà T. Qua điều tra, chiều cùng ngày, bà T. đi cùng với Mết đến nhà trọ trên thuê phòng. Khoảng hai giờ đồng hồ sau, Mết lấy xe máy rời khỏi nhà trọ, còn nạn nhân được phát hiện tử vong bên trong với nhiều vết thương trên người.

Cơ quan điều tra xác đinh thủ phạm là người đã đi cùng nạn nhân nên vận động ra đầu thú. Sáng 24/5, Mết ra đầu thú và khai nhận có quan hệ tình cảm với người phụ nữ ngụ cùng huyện, trẻ hơn 20 tuổi. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên đã sát hại nạn nhân.

Theo Tổ quốc

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật